「ゆったり旅をし、ゆったり出会い、ゆったり学ぶ」――Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が世界を巡るHuluオリジナル番組『藤ヶ谷太輔の Around The World』(全5話)が、7日から独占配信をスタートした。主題歌には、Kis-My-Ft2の「UNISON」が起用されている。

番組は、スタッフが先導する一般的な旅番組とは異なり、基本的には藤ヶ谷による完全な一人旅。自ら街の空気を感じ、現地の人々と直接言葉を交わしながら、歴史的建造物や文明にまつわる“なぜ?”を視聴者とともに学んでいく。

ゾウと藤ヶ谷太輔

最初の目的地は世界遺産都市・アユタヤ

記念すべき最初の旅先は、タイの世界遺産都市・アユタヤ。歴史的建造物や文明に興味を持つ藤ヶ谷が、自ら街を歩き、そこに残された歴史や日本とのつながりをひも解いていく。

藤ヶ谷は、ロケを通じて印象に残ったことについて、これまでは漠然としか知らなかったアユタヤと日本の関係に言及。貿易や街の成り立ちを知る中で、「こんなにも『タイ・アユタヤ』と『日本』は深い関わりがあったんだ! と驚いたことがたくさんありました」と振り返った。

カメラが追うのは、知識を得る場面だけではない。藤ヶ谷が現地の人々と交流し、目の前の景色や文化を自然体で楽しむ姿も収録。視聴者が藤ヶ谷の隣を一緒に歩き、同じ景色を眺めているような没入感のある内容となっている。

藤ヶ谷太輔「自分がしてみたかった雰囲気の番組」

藤ヶ谷は、番組の実現について「自分がしてみたかった雰囲気の番組が形となり、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語る。

番組を「すごくシンプル」と表現し、「ゆったり旅をし、ゆったり出会い、ゆったり学ぶ」とコンセプトを説明。観光地を駆け足で回るのではなく、その土地に身を置き、人や文化との出会いから生まれる気づきを丁寧に届けていく。

視聴者に向けては、「知っていそうで知らない事。行ったからこそ気付く事や繋がり。そんな事が沢山詰まっています」と紹介。「ぜひ、ゆったりと一緒に旅気分を味わいながらご覧いただき、何かを感じ、学んでいければ」と呼びかけた。

アユタヤを旅する藤ヶ谷のオフショットも

旅の臨場感と異国情緒のある映像を彩る主題歌には、Kis-My-Ft2の「UNISON」が決定した。

配信開始に合わせ、アユタヤを旅する藤ヶ谷のオフショットも初公開。歴史的建造物を背景に街を歩く姿や、ゾウと触れ合う場面など、旅の高揚感と飾らない表情が収められている。

番組は毎週金曜0時に新エピソードを配信。第2話は14日、第3話は21日、第4話は28日、第5話は9月4日に配信される。

また、9日1時25分から日本テレビの『＆Hulu』内で、全1話のダイジェスト版が放送される予定だ。

【編集部MEMO】

藤ヶ谷太輔は、1987年6月25日生まれ、神奈川県出身。Kis-My-Ft2のメンバーとして2011年にCDデビューし、音楽活動に加えて俳優、タレント、ラジオパーソナリティーとして幅広く活動している。主な出演作に、ドラマ『やめるときも、すこやかなるときも』『華麗なる一族』、映画『そして僕は途方に暮れる』『傲慢と善良』など。

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