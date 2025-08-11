アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー記念日の10日、全国ツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演を開催。5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し1万5000人の観客を沸かせた。

6月21日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演を皮切りに全国8カ所24公演を回るアリーナツアー。今回もツアーの演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となって構成され、衣装は玉森裕太が担当した。デビュー記念日のこの日は、新曲「A CHA CHA CHA」(8月11日配信リリース)も初披露し、ファンを喜ばせた。

本編の最後の楽曲「CHEAT」では、ステージの花道をランウェイに見立てたファッションショーのような空間に。メンバーは玉森がプロデュースした華やかな衣装を身にまとい、一人ずつモデルウォークをしてファンの視線を集めていた。

公演前に報道陣の取材に応じた6人は「CHEAT」の衣装で登場。玉森は「二階堂さんから、ファッショショーをテーマにした衣装がほしいということだったので、ニカと相談も何回もして、ファッションショーをイメージした衣装を作らせてもらいました」と説明し、「個性豊かで色味もかぶらないように」と話した。

衣装のこだわりを聞かれると、玉森は「今回自分で買い付けに行ったりしたんです、初めての試みとして。韓国なんですけど、実際に買いに行って目で見て触ってみて、別の衣装ではあるんですけど、そういうのをふんだんに取り入れてみました」と答え、「テーマは一貫していて、“かっこいいキスマイ”。着ていてもテンションが上がって、見ている方もかっこいい、オシャレだなと思ってもらえるような衣装作りはずっと心がけています」と語った。

メンバーは、玉森プロデュースの衣装に「めちゃめちゃかっこいい」「本当にオシャレ」「着ていてうれしい」「モチベーションが上がる」と大満足の様子。宮田俊哉は「(青は)あまり着る機会がなかったので新鮮だなと思いつつ、けっこう青好きなのでうれしかったです」と笑顔を見せ、横尾渉と藤ヶ谷太輔は「似合っている」と褒め合って笑いを誘った。