アイドルグループ・Kis-My-Ft2の新たな冠バラエティ番組『キスマイ変態中!』(全6回)が、11月13日0時からHuluで独占配信される。日本テレビで『たりないふたり』シリーズなどを手がけた演出家・安島隆氏と初タッグを組み、これまでにない一面を見せる。

安島隆氏「キスマイさんにとっても新たなチャレンジを」

デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2が、グループとしてHuluで初めて挑む冠バラエティ番組『キスマイ変態中!』。

総合演出を務めるのは、山里亮太と若林正恭による『たりないふたり』シリーズや、『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのヒットコンテンツを手がけてきた安島氏。人の反応や関係性を丁寧に切り取る演出手法を生かし、Kis-My-Ft2の新たな一面を引き出していく。

安島氏は「15周年を迎えたKis-My-Ft2の皆さんと初めてご一緒できてうれしいです!」と喜びを語り、「キスマイさんにとっても新たなチャレンジを、と考えた今回の企画。内容をお伝えした時には、正直少し戸惑っていらっしゃるように見えましたが……」と、企画を伝えた際のメンバーの反応を明かす。

その一方で、実際の収録では予想を上回る姿が見られたようで、「いざ撮影が始まると、想像を超えた見事な変態っぷりを見せていただきました! 面白くなりそうです。ぜひご覧ください」と手応えを示した。

具体的な企画内容やゲストなどの詳細は、今後発表される。

15周年イヤーに新たな挑戦

2011年8月10日にデビューしたKis-My-Ft2は、今年8月に15周年を迎えた。

今年2月12日にはデジタルシングル「UNISON」を配信し、以降は毎月新曲をリリース。全国アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS……』を開催し、10月28日にはオリジナルアルバム『Kis SCENE』のリリースを予定している。

さらに12月からは、京セラドーム大阪と東京ドームで『Kis-My-Ft2 DOME TOUR 2026-2027 fan IS……』を開催するなど、精力的に活動を展開している。

長年にわたる冠バラエティ番組で磨いたメンバー同士の掛け合いに加え、近年はグループ公式YouTubeチャンネルでも多彩な企画を発信。今回、安島氏との初タッグによって、どのような化学反応が生まれるのか注目される。

『キスマイ変態中!』は11月13日0時からHuluで独占配信開始。全6回で、2回目以降は毎月1回、金曜日に配信される予定。

また、14日25時59分からは、日本テレビの『＆Hulu』枠で地上波版を放送。こちらも2回目以降は配信翌日の土曜深夜に放送される予定となっている。

【編集部MEMO】

Kis-My-Ft2は、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣からなる6人組アイドルグループ。2005年に結成され、2011年8月10日にシングル「Everybody Go」でCDデビュー。ローラースケートを使ったパフォーマンスでも知られ、音楽活動に加え、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど幅広い分野で活動する。2026年にCDデビュー15周年を迎えた。

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