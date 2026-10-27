きょう27日に放送されるフジテレビのバラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～ ※関東地区ほか)では、人気企画「空港女子旅」の第2弾を展開。今回は初の海外となる韓国・仁川国際空港まで足を延ばし、1日でどれだけの絶品空港グルメを食べ尽くせるのかを調査する。

福岡空港にまさかのサプライズゲスト登場

前回の放送で反響を呼んだ「空港女子旅」。今回も福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)、植田紫帆(オダウエダ)の3人が、超タイトなスケジュールの中で、空港限定グルメを求めて飛び回る。

旅のスタートは羽田空港。売り切れ必至の朝食メニューを堪能すると、続いて新千歳空港へ。揚げたてのポテトチップスや出来たてのかまぼこ、大行列ができる人気スイーツ、空港限定の超豪華ラーメンなど、北海道グルメを次々と味わっていく。

さらに福岡空港では、まさかのサプライズゲストが緊急参戦。予想外の人物の登場に、現場は大混乱となる。

福田は「今回のロケもすごかったです! 1日でこんなに詰め込めるとは…。海外まで行って帰ってくるなんてすごいですよ」と振り返り、サプライズゲストについても「いろんなテレビ見てきたんですけど、なかなか見たことない方、というか見たことないゲストが来てくれましたね、しかも遠方から(笑)」と驚きを明かした。

植田も「まさかあの方が来てくれるとは思わなかったですね! お忙しい方だとは思うので、来てくれるんだ!って思いました」とコメント。「スペシャルゲストとの相性抜群でした。(福田)麻貴さんは元から相性が良かったとは思います(笑)」と意味深な発言も飛び出した。

韓国ではかなでが合流、植田と食リポバトル

そして一行は、女子旅初の海外となる韓国・仁川国際空港へ。ここでは韓国グルメに詳しいかなで(3時のヒロイン)が強力な助っ人として合流する。

話題の餅スイーツや大バズり中のコンビニグルメ、ミシュラン8年連続掲載の名店グルメなどを次々と紹介。しかし、過酷な移動と時間の制約に加え、植田とかなでの激しい食リポバトルも勃発し、ロケは予測不能な展開となる。

新千歳空港で味わったグルメも印象深かったようで、福田は「今でもあの新千歳のラーメン忘れられないくらいおいしかったです」と絶賛。植田は「特に味噌ラーメンと、えんがわめんたい! うますぎました」と振り返った。

信子も「新千歳で食べた“えんがわめんたい”がおいしすぎて、あの後にまた営業に行った時にみんなに“これえぐいよ”って言って買わせちゃった!」と、そのおいしさを周囲に広めたことを明かしている。

さらに信子は、今回のサプライズゲストについて「芸人4人いたのに、スペシャルゲストが一番コメントうまいっていう(笑)。食リポ一番おいしそうに言ってくれるっていうところが注目!」とアピールした。

果たして、弾丸スケジュールと満腹の限界に挑みながら、4人は何品の空港限定グルメを完食できたのか。

なお、スタジオにはMCのカズレーザー、ニューヨークの嶋佐和也と屋敷裕政、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナウンサーに加え、佐野晶哉(Aぇ! group)がゲスト出演する。