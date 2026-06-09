「急に友達が土下座してきて」――。羽田空港から新千歳空港、中部国際空港(セントレア)、那覇空港を巡る“空港グルメ女子旅”が放送された9日のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)。VTR後のスタジオでは「旅のトラブル」をテーマにトークが展開され、なにわ男子の高橋恭平が友人との沖縄旅行でのエピソードを明かした。

空港グルメを体験した信子(ぱーてぃーちゃん)から、トークを指名された高橋。「旅行けっこう行くんですよ。毎年友達と沖縄に行くんです」と切り出し、夜に4人でステーキ店を訪れた際の出来事を回想した。

食事を終えて会計をしようとしたところ、「急に友達が俺に土下座してきて、“ホテルに財布忘れました”」とまさかの展開に。高橋は「払うしかないじゃないですか」と身銭を切ったといい、その金額について「今年一番ですね。飯代でいうと4人分なので、30(万円)。めっちゃ食うんですよ」と明かし、スタジオを驚かせた。その後、年長者の友人が半額ほど負担してくれたという。

また、Travis Japanの中村海人は、グループでのワールドツアー中に訪れたニューヨークでの出来事を告白。初めて地下鉄に乗ろうとした際、現地の人が切符の買い方を親切に教えてくれたという。

ところが、その人物は先に改札を通過。「多分なんですけど、俺はその海外の人にタダで切符代を払っていた(笑)」という状況になったが、それでも「結果オーライかな。元気でね！って笑顔で言ってたので、騙された俺が悪かったですけど(笑)」と前向きに振り返った。

さらに秋元真夏は、乃木坂46のメンバーとバリ島を訪れた際のエピソードを披露。モンキーパークで猿と写真を撮ろうとしたところ、胸元に掛けていたサングラスを猿に奪われたという。

猿はそのままサングラスを持ち去ってしまい、「最終的には取り返せなくて、猿にあげてきました」と説明。旅行直前に購入したばかりだったものの、「しょうがないので」と笑顔で明かしていた。

一方、嶋佐和也(ニューヨーク)は、マレーシアでタクシーに乗った際の“ヒヤリ”とした体験を紹介。運転手がウトウトしていたため不安になっていたところ、突然路肩に車を止め、ペットボトルの水で顔を洗い始めたという。その後、車内でX JAPANを爆音で流しながら運転を再開。「そのまま目的地に着いたけどあの時は焦った」と語り、スタジオの笑いを誘っていた。

この日の放送では、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子、植田紫帆(オダウエダ)が羽田空港から空港グルメ旅をスタートし、新千歳空港、中部国際空港(セントレア)、那覇空港を巡った。セントレアで福田が離脱した後は、信子と植田が那覇空港へ向かい、現地で安藤なつ(メイプル超合金)と合流。最後は羽田空港で福田と再会し、調査の結果、1日で計25品のグルメを味わった。

この放送は、TVer・FODで見逃し配信される。