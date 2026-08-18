「見た目がグロすぎて食べられないんです」――現在放送中のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)で、大食漢の植田紫帆(オダウエダ)にまさかの苦手食材が発覚した。

今回のテーマは、「最新!全国道の駅グランプリ2026、人気TOP3 絶品ご当地グルメ1日でいくつ制覇できる?」。今月発表された「じゃらん全国道の駅グランプリ2026」で、全国1,231カ所の中から選ばれた人気ランキングTOP3を、植田と福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)が1日で巡り、絶品ご当地グルメをいくつ味わえるのかを検証する弾丸旅に挑んだ。

第3位は、岩手県の「道の駅 遠野 風の丘」。まずはホタテやカキなど、新鮮な魚貝を焼いて食べることになりテンションが上がる一行だが、神妙な顔をした植田が「貝が…貝が苦手なんです。見た目がグロすぎて食べられないんです」と告白。同番組のロケでは、食べ物を出せば何でもおいしそうに味わってきた植田だけに、福田は「そんな清潔感ある人やった!?」と驚きを隠せない。

すると、海鮮のお供に遠野の地ビールを味わいながら「かき蒸焼」の美味しさにもん絶する信子の姿に、「それ見ていくわ」とビールをグビッと飲む植田。福田が「なんで貝食べてないのに同じテンションでビール飲めるの?」と驚く中、「人の笑顔で(酒が)いける」と、素敵な返しを見せた。

続いて福田が「ほたて焼」を食べて「ん～～～～!!」とうなると、やはり植田は「ちょっとそれでいきます。めちゃくちゃ美味いっすわ」と、絶品おつまみのノリでビールを喉に流し込んだ。

その後のスタジオパートでも、植田が貝を食べられない話題に。福田が「いつも“紫の帆立(ホタテ)と書いて紫帆”って紹介してるのに、ホタテ食べられへんのです」と矛盾を突くと、カズレーザーは「紫だから傷んでるホタテなら食えるってことね!」と無理やり成立させようとしていた。

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