TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Season第5話「最上VS最低」が、10月31日23時よりテレ東系列ほかで放送される。放送に先駆け、あらすじと先行場面カットが公開された。

第5話では、ナハトの危機に駆けつけたアスタが、リーベと「悪魔同化（ユナイト）」してリリスに立ち向かう。一方、悪魔の力を100％まで引き出した「漆黒の三極性（ダークトライアド）」のダンテと戦うジャックのもとに、黒の暴牛のマグナとゾラが駆けつける。

圧倒的な魔力を前に余裕を見せるダンテに対し、マグナは半年かけて編み出した新たな魔法「裏炎魔法・魂炎鎖死決闘（ソウルチェーンデスマッチ）」を繰り出す。肉体魔法を使うダンテはなお強敵だが、マグナはヤミに認められた“根性”で食らいついていく。

「ブラッククローバー」は、田畠裕基による同名マンガを原作とする作品。魔法がすべての世界で、魔力を持たない少年・アスタが、あらゆる魔法を打ち消す「反（アンチ）魔法」を手に、魔法帝を目指す物語が描かれる。

2nd Seasonでは、冥府の悪魔の力を宿すスペード王国の支配者「漆黒の三極性」が世界を侵略。仲間を取り戻すため、アスタは「真なる悪魔の力」を手にする禁忌に踏み込む。

第5話は10月31日23時よりテレ東系列で放送。BSテレ東では11月4日24時から放送される。先行配信は11月1日正午より、アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題でスタートする。

(C)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会