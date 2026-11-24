TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第8話（第56話）が11月20日に放送された。

今回のエピソードでは、阿多妃や翠苓、里樹妃らが再登場。さらに、皇帝と阿多妃、高順の幼少期のエピソードが描かれ、SNSでは大きな反響を呼んだ。

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※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

阿多妃・里樹妃の再登場に歓喜の声

今回の放送では、猫猫、任氏一行と時を同じくして西方へ向かう阿多妃・里樹妃・翠苓の一行が登場。久々に本格登場した阿多妃や里樹妃への反響が相次いだ。

SNSでは、

「阿多妃・里樹妃・翠苓の再登場が熱かったです」

との声が上がり、第3期の物語がこれまでのエピソードと再びつながり始めたことに喜ぶファンも多かったようだ。

今回特に注目を集めたのが、皇帝と阿多妃の過去だった。

皇帝と阿多妃、高順の幼い頃の様子が描かれ、皇太子にも物怖じしない男勝りで気高い少女・阿多や、当時から阿多に心惹かれていた幼き皇帝の姿が。

SNSでは、

「皇帝&阿多妃と高順の幼馴染の思い出とか素敵」

「帝は阿多妃の事がめちゃくちゃ好きなんだ」

「子が産めなくなった後も皇帝が阿多妃との関係を手放さなかった理由が見えてきた気がする」

「皇帝と阿多妃の幼少期や馴れ初めに胸が熱くなる」

といった感想が寄せられた。これまで断片的に語られてきた2人の関係性について、改めて深く知ることができた回として、多くの視聴者の心を動かしたようだ。

また、幼い阿多の姿にも

「OPの美少女は阿多妃でしたか」

「少女の頃の阿多妃が可愛い」

「子どもの頃の阿多妃さん可愛かった」

と興奮するファンも多かった。

第56話では、西の地で起きている事件の裏側だけでなく、阿多妃や皇帝、高順らの過去にも焦点が当てられたほか、最後に阿多妃が発した西の地での“目的”も衝撃的な内容だった。

阿多妃一行と合流した今後の旅路はどのようなものになるのか、そして西の地で起こることとは……いよいよ動き出した猫猫らの旅路に注目が集まっている。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会