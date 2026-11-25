日清食品のカップヌードル公式Xアカウント(@cupnoodle_jp)に、アニメ『銀魂』とのコラボ動画が投稿され、話題となっている。

動画の舞台は、作品に登場する「ジャスタウェイ」を製造するマムシ工場。真選組の山崎が工場長であるマムシの蛮蔵に手際の悪さを怒鳴られる場面から始まる。

そこでたまらず山崎は「この工場何を生産しているんですか?」という、視聴者全員のギモンを代弁する質問を投げかける。その問いに工場長の回答は、「ジャスタウェイカプヌ3分タイマーに決まってんだろうが」と当然ごとく回答。

アニメ銀魂 「人生には しょうもない景品が必要」 https://t.co/d3JnvgmKoK — カップヌードル (@cupnoodle_jp) November 25, 2026

そう、『銀魂』に登場する「ジャスタウェイ」がカップヌードル用の3分タイマーになったのだ。

まさかのコラボとなった「ジャスタウェイカプヌ3分タイマー」は、カップヌードルのポイントプログラム「カプポ」のリワード賞品として登場。10ポイントを貯めて応募すると、抽選で850名に「ジャスタウェイカプヌ3分タイマー」が当たる。応募期間は11月25日～2027年1月24日。

このほか、描き下ろしの銀さんTシャツ(抽選で100名にプレゼント)も登場する。

この動画にSNSでは、「まじで欲しい！！！！！！！」「わざわざ新録したんかマムシもモブも(笑)」「3分経ったら爆発するっていうオチありません？」「原作どおりなら爆発しそうw」「日清爆弾作ってんのか！？」「どっかの誰かが、カプヌにマヨネーズ入れそうだなぁ…。」「日清の頭がジャスタウェイした」と総ツッコミ。

作品では実は爆発物だった「ジャスタウェイ」。3分経ったらどうなるか……は、当たった人だけのお楽しみだ。