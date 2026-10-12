10月17日23時からテレ東系列ほかで放送される第3話「黒き守護者」のあらすじと先行場面カットが公開された。
冥府の門がついに開き、アルベルト率いる抵抗軍と、マクサたちクローバー王国の魔法騎士団は、第1階層からあふれ出した下位悪魔からスペード王国民を守るために戦う。一方、団長たちが不在のクローバー王国には魔神が出現。国民たちに迫る危機を救ったのは、“悪魔同化（ユナイト）”を習得したアスタの反魔法だった。だが、漆黒の三極性（ダークトライアド）の悪魔の力は、ついに100％へと到達する。
わさビーフとのコラボも決定
また、TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Seasonと、山芳製菓のロングセラー商品「わさビーフ」のコラボレーションが決定した。
コラボビジュアルには、「黒の暴牛」の一員であるアスタが、緑色のローブをまとった“緑の暴牛”として登場。胸元には「わさビーフ」のキャラクター・わさモーがあしらわれている。
TVアニメ「ブラッククローバー」公式X（@bclover_PR）では、コラボを記念したフォロー＆リポストキャンペーンを実施。「わさビーフ」6袋と、コラボイラストを使用したイラストカード1枚のセットを、抽選で30人にプレゼントする。
「ブラッククローバー」×「わさビーフ」キャンペーン概要
- 実施期間：10月12日0時～10月25日23時59分
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応募方法
- TVアニメ「ブラッククローバー」公式X（@bclover_PR）をフォロー
- 対象投稿をリポスト
- 賞品：「わさビーフ」6袋＋コラボイラストカード1枚
- 当選人数：30人
キャンペーンの詳細は、アニメ公式サイトおよび公式Xで確認できる。
第3話放送・配信情報
- テレ東系列：10月17日23時～
- BSテレ東：10月21日24時～
先行配信
- 開始日：10月18日正午
- 配信先：アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題
一般配信
- 開始日：10月22日正午から順次
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主な配信先：ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、TVer ほか
※詳細は各配信プラットフォームで確認。
TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Season 作品情報
- 原作：田畠裕基「ブラッククローバー」（集英社ジャンプコミックス刊）
- 監督：種村綾隆
- シリーズ構成：大知慶一郎
- キャラクターデザイン：竹田逸子
- 音楽：関美奈子
- アニメーション制作：スタジオぴえろ
- オープニングテーマ：WANIMA「消えない理由」
- エンディングテーマ：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」
- キャスト：アスタ／梶原岳人、ユノ／島﨑信長、ヤミ・スケヒロ／諏訪部順一、ノエル・シルヴァ／優木かな、ナハト・ファウスト／下野紘、リーベ／岡本信彦 ほか
(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会