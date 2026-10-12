10月17日23時からテレ東系列ほかで放送される第3話「黒き守護者」のあらすじと先行場面カットが公開された。

冥府の門がついに開き、アルベルト率いる抵抗軍と、マクサたちクローバー王国の魔法騎士団は、第1階層からあふれ出した下位悪魔からスペード王国民を守るために戦う。一方、団長たちが不在のクローバー王国には魔神が出現。国民たちに迫る危機を救ったのは、“悪魔同化（ユナイト）”を習得したアスタの反魔法だった。だが、漆黒の三極性（ダークトライアド）の悪魔の力は、ついに100％へと到達する。

わさビーフとのコラボも決定

また、TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Seasonと、山芳製菓のロングセラー商品「わさビーフ」のコラボレーションが決定した。

コラボビジュアルには、「黒の暴牛」の一員であるアスタが、緑色のローブをまとった“緑の暴牛”として登場。胸元には「わさビーフ」のキャラクター・わさモーがあしらわれている。

TVアニメ「ブラッククローバー」公式X（@bclover_PR）では、コラボを記念したフォロー＆リポストキャンペーンを実施。「わさビーフ」6袋と、コラボイラストを使用したイラストカード1枚のセットを、抽選で30人にプレゼントする。

「ブラッククローバー」×「わさビーフ」キャンペーン概要

実施期間 ：10月12日0時～10月25日23時59分

：10月12日0時～10月25日23時59分 応募方法 TVアニメ「ブラッククローバー」公式X（@bclover_PR）をフォロー 対象投稿をリポスト

賞品 ：「わさビーフ」6袋＋コラボイラストカード1枚

：「わさビーフ」6袋＋コラボイラストカード1枚 当選人数 ：30人

キャンペーンの詳細は、アニメ公式サイトおよび公式Xで確認できる。

第3話放送・配信情報

テレ東系列 ：10月17日23時～

：10月17日23時～ BSテレ東 ：10月21日24時～

先行配信

開始日 ：10月18日正午

：10月18日正午 配信先 ：アニメタイムズ、Lemino、U-NEXT、アニメ放題

一般配信

開始日 ：10月22日正午から順次

：10月22日正午から順次 主な配信先 ：ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、TVer ほか

※詳細は各配信プラットフォームで確認。

TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Season 作品情報

原作 ：田畠裕基「ブラッククローバー」（集英社ジャンプコミックス刊）

：田畠裕基「ブラッククローバー」（集英社ジャンプコミックス刊） 監督 ：種村綾隆

：種村綾隆 シリーズ構成 ：大知慶一郎

：大知慶一郎 キャラクターデザイン ：竹田逸子

：竹田逸子 音楽 ：関美奈子

：関美奈子 アニメーション制作 ：スタジオぴえろ

：スタジオぴえろ オープニングテーマ ：WANIMA「消えない理由」

：WANIMA「消えない理由」 エンディングテーマ ：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」

：ONE OR EIGHT「Yellow Brick Road」 キャスト ：アスタ／梶原岳人、ユノ／島﨑信長、ヤミ・スケヒロ／諏訪部順一、ノエル・シルヴァ／優木かな、ナハト・ファウスト／下野紘、リーベ／岡本信彦 ほか

(c)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会