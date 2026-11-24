TVアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した「セガ ラッキーくじ 名探偵コナン メモリアルカット 30th Anniversary」が、12月4日よりローソンで順次発売される。

1回790円で楽しめる今回のくじは、30周年を迎えたアニメ『名探偵コナン』をテーマにした特別仕様。S賞には、TVアニメ『名探偵コナン』30周年記念ロゴを完全再現したフィギュアをラインアップしている。

さらに、本くじのために新たに描きおろされたイラストを使用したアイテムも登場する。

景品ラインナップ

■S賞 名探偵コナン TV＆MOVIE 30YEAR スタチュー

全1種、全長約19cm。30周年記念ロゴをモチーフにしたスタチューで、コナンが虫眼鏡を構えた特別仕様となっている。

■A賞 メモリアルビジュアルスタンド「図書館殺人事件」

全1種、A5サイズ。初期の人気エピソード「図書館殺人事件」のビジュアルを使用したスタンド。

■B賞 メモリアルビジュアルスタンド「黒の組織と真っ向勝負 満月の夜の二元ミステリー」

全1種、A5サイズ。黒の組織との対決を描いた名エピソードをデザインしている。

■C賞 メモリアルビジュアルスタンド「赤と黒のクラッシュ」

全1種、A5サイズ。シリーズ屈指の人気長編エピソードをテーマにしたアイテム。

■D賞 メモリアルビジュアルスタンド「サクラ組の思い出」

全1種、A5サイズ。幼少期のエピソードを描いた印象的なビジュアルを楽しめる。

■E賞 30周年お祝いぬいぐるみマスコット

全10種、全長約10cm。30周年を記念したタグ付きのぬいぐるみマスコット。どのキャラクターが当たるかは開けてからのお楽しみとなる。

■F賞 サウンドキーホルダー

全2種、全長約8.9cm。作中でおなじみのサウンドを楽しめるキーホルダーで、電池（LR41×2個・別売）が必要。

■G賞 博士の発明品 ラバーチャーム

全10種、全長約5cm。阿笠博士の発明品をモチーフにしたラバーチャーム。

■H賞 コレクタブルクリアテープ

全6種。幅約5cm、長さ約2m。フィルム風デザインを採用したクリアテープで、コレクションとしても楽しめる。

■I賞 メモリアルカット クリアポスターセット

全12種、A4サイズ。作品の名場面を使用したクリアポスターセット。くじタイトルにもなっている「メモリアルカット」を堪能できる。

■ラストラッキー賞名探偵コナン TV＆MOVIE 30YEAR スタチュー メモリアルver.

最後の1枚を引いた人が手にできる特別賞。全長約22cmで、作中シーンをあしらった豪華な台座を採用した特別バージョンとなっている。

■ダブルラッキー賞名探偵コナン TV＆MOVIE 30YEAR スタチュー メモリアルver.

くじ券に記載されたコードから応募できる賞品で、ラストラッキー賞と同仕様のスタチューが用意されている。

商品概要

商品名：セガ ラッキーくじ 名探偵コナン メモリアルカット 30th Anniversary

発売日：2026年12月4日より順次発売予定（なくなり次第終了）

価格：1回790円（税込）

販売場所：ローソン各店舗（一部店舗を除く）

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996