2027年1月の映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』劇場公開を記念して、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』が11月28日21時より「ニコニコ生放送」にてニコニコプレミアム限定で生放送される。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』ニコニコプレミアム限定で生放送

2024年1月26日に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、興行収入50億円、観客動員数300万人を突破し、ガンダムシリーズの劇場公開作品において歴代最高の興行収入を記録した作品だ。2027年1月15日に劇場公開される『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』では、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』へとつながる前日譚が描かれる。

今回、最新作の公開に先駆け、ニコニコでは視聴者がコメント機能で感想を共有しながら『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の物語を振り返る機会を提供する。

11月28日21時よりニコニコ生放送

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』のニコニコプレミアム限定生放送は、11月28日21時から23時まで実施される。

放送日時：2026年11月28日 21時～23時

視聴：ニコニコプレミアム限定

見放題配信も実施

また、「ニコニコチャンネル」では、11月20日から2027年3月31日までの約4カ月間、ニコニコプレミアム向けの見放題配信を実施する。

見放題期間：2026年11月20日～2027年3月31日

視聴：ニコニコプレミアム限定

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