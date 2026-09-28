集英社は、ジャンプマンガの魅⼒が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2027」(⼊場無料)を、2026年12⽉19・20⽇に幕張メッセにて開催する。9月28日には、⼊場チケットの応募スケジュール、ステージ作品ラインナップ、会場で展開するブース情報などについて発表した。

「ジャンプフェスタ」とは?

「ジャンプフェスタ」は、集英社が発⾏する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプグループのマンガの魅⼒を味わえる毎年恒例のビッグイベントだ。1999年に開始し、昨年は、約12万⼈超が来場した。第28回となる本年は、配信ステージ「ジャンプステーションオンライン」が新たに加わるほか、休憩エリア「JFプレミアムラウンジ」を新設するなど、多彩なコンテンツを展開する。

「ジャンプフェスタ」参加方法は?

参加は⼊場無料／事前応募・招待制にて実施する。本イベントの⼊場チケットは、(1)「デジタル版定期購読者&WJ年間購⼊証明カード取得者限定⼊場チケット応募」と、(2)「⼊場チケット応募」の2パターンで、いずれも、事前に「ジャンプNAVI」アプリのインストール及び会員登録(無料)が必要となる。どちらかのチケットに当選した⽅のみ、同アプリ内にて「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購⼊」などの(3)「事前抽選チケット応募」に申し込みが可能だ。なお、⼩学⽣以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの⼊場チケット(電⼦チケット)が必要。

(1)「デジタル版定期購読者&WJ年間購⼊証明カード取得者限定⼊場チケット応募」

「少年ジャンプ＋」や「ゼブラック」での「週刊少年ジャンプ」「ジャンプSQ.」「Vジャンプ」「最強ジャンプ」のデジタル版定期購読者及び、WJ年間購⼊証明カード(ジャンプマスターリーダーカード)の取得者が対象の「デジタル版定期購読者&WJ年間購⼊証明カード取得者限定⼊場チケット応募」の抽選応募受付を10⽉19⽇10:00から開始する。

応募期間:2026年10⽉19⽇10:00～10⽉26⽇17:59

当落発表:2026年11⽉2⽇9:30予定

※「少年ジャンプ＋」や「ゼブラック」での「週刊少年ジャンプ」「ジャンプSQ.」「Vジャンプ」「最強ジャンプ」のデジタル版定期購読者や、WJ年間購⼊証明カード(ジャンプマスターリーダーカード)の取得者が応募可能。

※応募受付期間中に新たに定期購読を開始した⽅も対象。

※WJ年間購⼊証明カード(ジャンプマスターリーダーカード)は紙版「週刊少年ジャンプ」2025年19号から2026年35号で実施した「ジャンプチケットラリーチャレンジVol.1のDコースに応募いただいた⽅が対象だが、取得期間はすでに終了している。

※「ジャンプNAVI」アプリのマイページから各サービス連携が必要。

(2)「⼊場チケット応募」について

⽇本国内に住所を有する⽅であれば誰でも応募できる「⼊場チケット応募」の抽選応募受付を11⽉2⽇10:00から開始する。

応募期間:2026年11⽉2⽇10:00～11⽉16⽇17:59

当落発表:2026年11⽉24⽇9:30予定

(3)「事前抽選チケット応募」について

上記(1)(2)に当選した⽅のみを対象に「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購⼊」などができる「事前抽選チケット応募」の応募受付を、11⽉24⽇10:00から開始する。

応募条件:(1)デジタル版定期購読者&WJ 年間購⼊証明カード取得者限定⼊場チケット応募、(2)⼊場チケット応募に当選した⽅

応募期間:2026年11⽉24⽇10:00～11⽉30⽇17:59

当落発表:2026年12⽉11⽇9:30予定

配信ステージ「ジャンプステーションオンライン」が新たに登場!

「ジャンプフェスタ2027」では、さまざまなステージプログラムを実施する。超豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」では計15作品のプログラムを、また「ジャンプスタジオ」では計10作品のプログラムを展開。さらに、「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」の⼀押し作品を紹介する配信ステージ「ジャンプステーションオンライン」を新設し、計9作品のプログラムを届ける。

上記の配信を含んだ計34作品のプログラムを、2⽇間・3つのステージで実施。プログラムに登場する作品は下記を確認のこと。なお、「ジャンプスーパーステージ」「ジャンプスタジオ」「ジャンプステーションオンライン」は、いずれもYouTube公式「ジャンプチャンネル」内にてライブ配信も実施する。

「ジャンプスーパーステージ」計15作品 ※連載開始順

「週刊少年ジャンプ」:『ONE PIECE』『NARUTO-ナルト-』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『⻤滅の刃』『呪術廻戦』『SAKAMOTO DAYS』『あかね噺』『カグラバチ』

「少年ジャンプ＋」:『忘却バッテリー』『SPY×FAMILY』『ダンダダン』『チェンソーマン』 ^ 「ジャンプSQ.」:『新テニスの王⼦様』『ワールドトリガー』

【ジャンプスタジオ】計10作品 ※連載開始順

「週刊少年ジャンプ」:『BLEACH』『家庭教師ヒットマンREBORN!』『マッシュル-MASHLE-』『ウィッチウォッチ』『鵺の陰陽師』

「少年ジャンプ＋」:『怪獣8号』『幼稚園WARS』『ふつうの軽⾳部』

「ジャンプSQ.」:『ダークギャザリング』『ファントムバスターズ』

「ジャンプステーションオンライン」計9作品 ※連載開始順

「週刊少年ジャンプ」:『こちら葛飾区⻲有公園前派出所』『ブラッククローバー』『夜桜さんちの⼤作戦』『⾼校⽣家族』

「少年ジャンプ＋」:『魔都精兵のスレイブ』『マリッジトキシン』

「ジャンプSQ.」:『Mr.Clice』『戦奏教室』『極楽街』

ステージプログラムの他にも多数のブースが登場!

「ジャンプフェスタ2027」では、ステージプログラムの他にもさまざまな企画や展⽰を会場内で実施する。「JF公式ショップ」などでグッズが購⼊できる「ジャンフェスマーケット」ゾーンや、全連載作品の原画やサイン⾊紙の展⽰を⾏う「ジャンプ原画ワールド」を展開。 各ブースの詳細は今後発表を行う。

また、今年は新たに休憩エリア「JFプレミアムラウンジ」を新設。デジタル版定期購読者や、WJ年間購⼊証明カード(ジャンプマスターリーダーカード)の取得者、「ジャンプビクトリーパスポート2026」をお持ちの⽅が利⽤可能なエリアだ。「JFプレミアムラウンジ」ではお菓⼦やドリンクが提供され、無料のWi-Fiや充電を利⽤できる。

また、「ジャンプビクトリーカーニバル2026」で配付された「ジャンプビクトリーパスポート2026」を所持しているかたは、「ジャンプフェスタ2027」の2⽇間のうち、どちらか1⽇に⼊場できるほか、年末ジャンプ宝くじの抽選券などの特典を受け取ることができる。

昨年のイベント会場写真「ジャンプ原画ワールド」(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 撮影:和⽥篤志・菊地寛⼦・⻑⾕部英明

昨年のイベント会場写真「JF公式ショップ」(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 撮影:和⽥篤志・菊地寛⼦・⻑⾕部英明

「ジャンプフェスタ2027」開催概要

⽇時:2026年12⽉19⽇(⼟)・20⽇(⽇) 9:00〜17:00(最終⼊場16:30)

会場:幕張メッセ 国際展⽰場 展⽰ホール1〜9・11

⼊場⽅法:⼊場無料／事前応募・招待制 ※⼩学⽣以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの⼊場チケット(電⼦チケット)が必要

主催:株式会社集英社(「週刊少年ジャンプ」・「少年ジャンプ+」・「Vジャンプ」・「ジャンプSQ.」・「最強ジャンプ」)

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.