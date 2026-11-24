ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、スペシャルイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2027」の一環として、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボレーションを2027年2月10日から6月30日まで開催する。

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今回のコラボでは、作品初となるエンターテイメント・レストラン「薬屋のひとりごと ミステリー・レストラン ～水上食楼の謎～」が登場。2026年12月11日公開予定の『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』と連動したオリジナルストーリーが展開される。

レストランの舞台は、劇場版で描かれる水上都市・未南州。ゲストは活気あふれる食事処「倫巴樓(ロンバロウ)」を訪れ、創作中華料理を味わいながら、「猫猫」や「壬氏」とともに料理をめぐる謎の事件に挑む。毒見を行う猫猫や優雅に振る舞う壬氏、高順や羅漢らも登場し、目の前で繰り広げられる物語を楽しめるという。

開催期間は2027年2月10日から5月31日まで。場所はロンバーズ・ランディングで、各回約80分の入替制となる。メニューには肉コース、魚コース、キッズコースのほか、キャラクターをイメージしたスペシャルドリンクも用意される。

チケット料金は大人(12歳以上)が7,000円、子ども(4～11歳)が2,600円。12月4日から抽選販売の受付を開始し、その後一般販売を実施する。なお、スタジオ・パスの料金は含まれない。

さらに、コラボアトラクションとして「薬屋のひとりごと×ストーリー・ライド」も初登場。ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドを舞台に、猫猫たちとともにスリリングな物語を体験できるという。開催期間は2027年2月10日から6月30日まで。詳細は後日発表される。

『薬屋のひとりごと』は、シリーズ累計5,700万部を突破する人気作品。TVアニメ第3期が2026年10月より放送中で、シリーズ初の劇場版『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は2026年12月11日に公開予定となっている。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

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