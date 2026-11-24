シュークリーム専門店・ビアードパパは、テレビアニメ『名探偵プリキュア!』とのコラボレーション商品「プリキュアシュー」を、2026年12月1日より数量限定で販売する。

「名探偵プリキュア!」×ビアードパパ、“史上最上級にかわいい”シュークリーム

昨年に続くコラボレーションとなる今回は、『名探偵プリキュア!』の世界観に合わせ、ハートと星を散りばめた「プリキュアシュー」が登場。表面を甘酸っぱいいちごチョコでコーティングし、ミルキーないちごミルククリームを詰め、ピンク色のハート型マシュマロとカラフルな星形シュガーをトッピングしている。

新規描き下ろしイラストの限定セット!

今回のコラボでは、新規描き下ろしイラストを使用したグッズ付きセットを2種類展開する。

第1弾は描き下ろしイラストを使った限定コースター付き

第1弾として12月1日から販売される「プリキュアシュー」は、ホログラム仕様の紙製コースターが付属。コースターは全4種のランダムで、お手持ちの紐やリボンを通せばクリスマスオーナメントとしても楽しめる。販売価格は430円。

販売期間：2026年12月1日～12月31日 ※なくなり次第終了

販売価格：430円(税込)

紙製コースター：全4種・ランダム

第2弾は直径57mmの限定缶バッジ付き

第2弾として12月10日から販売される「プリキュアシュー」には、新規描き下ろしイラストを使用した直径57mmの限定缶バッジが付属する。缶バッジは全4種からランダムで、販売価格は660円。

販売期間：2026年12月10日～12月31日 ※なくなり次第終了

販売価格：660円(税込)

缶バッジ：全4種・ランダム

※「缶バッジ付き」に紙製コースターは付属せず、それぞれ独立したセット商品となる。また、紙製コースターと缶バッジの絵柄を選ぶことはできない。

なお、「プリキュアシュー」は数量限定で販売、各商品は数量限定で、各日・各店舗ともに当日の準備数がなくなり次第、その日の販売を終了。また、期間内であっても予定数量に達し次第、販売終了となる。

またグッズ付きセットのみの販売となり、シュークリーム単品での販売は行わない。より多くの人が購入できるよう、「コースター付き」「缶バッジ付き」ともに1人1会計につき各5個までの購入制限が設けられる。

12月10日以降は、店舗の在庫状況に応じて「コースター付き」「缶バッジ付き」のいずれかを選択可能。第1弾の「コースター付き」は在庫がなくなり次第終了し、以降は「缶バッジ付き」のみの販売となる。

ペリエ津田沼店、ビーンズ戸田公園店、イオンモール伊達店、セレオ八王子店、エトモ菊名店、木の葉モール橋本店では取り扱わない。そのほか、店舗により販売期間や品目が変更となる場合や、取り扱いのない場合がある。