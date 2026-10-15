俳優の芦田愛菜、柿原りんからが15日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(19日スタート、毎週月曜22:00～)制作発表に出席。韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で人気を集めた主人公と親友の“お決まりの挨拶”について、日本版にもオリジナル版が登場することが明かされた。

原作の"あの"挨拶はある...?

柿原りんか

会見には主演の芦田愛菜、高橋文哉、細田佳央太、久保史緒里、柿原りんか、山口馬木也、平岩紙、角田晃広が登壇。主人公・南田南(芦田)の親友・莉々衣を演じる柿原に対し、原作ファンの間でSNS上でも話題になっていた“親友同士の挨拶”について質問が飛んだ。

日本版でも同様のシーンが登場するのか問われると、柿原は「はい」と回答。「監督やプロデューサー、スタッフさんも交えて、皆さんで日本版のものを考えて撮影もしているので、完成を楽しみにしていただけたらと思います」と説明した。

さらに、「日本版として私たちが考えたオリジナリティーがあります」とアピール。原作で愛された親友同士の掛け合いが、日本版ならではのアレンジで描かれることを予告した。

また、莉々衣を演じる上で意識していることについても言及。「演じていて一番思うのが、南を愛おしいなと思う瞬間が多いこと」と明かし、「ふとした瞬間でも、きっと南の愛おしさという部分をリリーは好きなんだなと感じる場面が多い」とコメント。「友人が弁護士として活躍していることを誇りに思うし、自分の強い心の拠りどころでもあるのかなと思っています」と、南との関係性について語った。

芦田愛菜

これを受け、芦田は「同い年ということもあって、本当に和気あいあいと撮影させていただいています」とコメント。「南にとっても莉々衣は憧れの存在だと思う。柿原さんからもそういった気持ちをいただいて頑張っています」と笑顔を見せていた。