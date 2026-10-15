俳優の高橋文哉が15日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(19日スタート、毎週月曜22:00～)の制作発表に出席。主演の芦田愛菜を「努力の天才肌」と絶賛した。

会見では、作品タイトルにちなみ「出演者を“○○は○○”で表現するとしたら?」という質問が登壇者に投げかけられた。和やかなトークが続く中、司会がコーナーを締めくくろうとしたところ、高橋が自らマイクを取り「1つだけいいですか?」と話し、芦田について語り始めた。

高橋文哉、芦田愛菜を絶賛「いつ努力をしているのか分からないくらい」

高橋文哉

高橋は、芦田について「やっぱり我らが芦田愛菜は“努力の天才肌”」と表現。「いつ努力をしているのか分からないくらい」と、その仕事ぶりを称賛した。

続けて、「本当にとてつもない努力で、自分の中にあるいろんなものを形にして、南という人物を生き生きと存在させている」と絶賛。

「現場で台本を開いているところを見たことが本当に数回しかない。いつ努力をしているのか僕らには分からないんです」と驚きを明かした。

さらに、「もはや悔しいくらい」と笑いながら、「芦田愛菜は“努力の天才肌”だと思います」と改めて称賛した。

芦田の照れたように笑みにMCからは、「芦田さん照れて耳を赤くなってません?」とツッコみが入り、会場の笑いを誘った。

芦田愛菜

芦田は「本当に同じです」と応じ、「どれだけこのシーンのことを考えてくださったら、湊人さんとしてこれがパッと出てくるんだろうと思うことがすごく多い」と高橋の芝居を絶賛。

「セリフを見て想像していた以上の驚きをいただくことがたくさんあって、それは高橋さんが本当に台本と役に向き合っていらっしゃるからだと思う」と語った。

そして、「高橋さんも“努力の天才肌”だと思っています」と笑顔で返し、互いへの信頼とリスペクトをのぞかせた。

互いを「努力の天才肌」と称え合う場面に、会場は温かな空気に包まれた。