素早く動く獲物を、抜群の身体能力で鮮やかに捕まえる猫ちゃんたち。では、紙に描かれた虫を前にしたら、どんな反応を見せてくれるのでしょう?

ちまきの前で虫描いたら意外な反応が…! 虫だけに無視されるかと思いきやさすが猫な反応でした😂

紙を動かすことによってたぶん虫が動いてると勘違いしたんだと思う😂面白かった〜!

(@chimo_usaより引用)

動画を投稿したのはInstagramユーザーの「ｼﾏｼﾏﾔﾛｳ(@chimo_usa)」さん。愛猫のちまきちゃんの前で紙に虫の絵を描いてみたところ、意外な反応が返ってきたとのこと。

「虫だけに無視されるかと思いきやさすが猫な反応でした」と語るｼﾏｼﾏﾔﾛｳさんですが、いったいどんな様子だったのでしょう?

虫の絵を指差して、ちまきちゃんに「虫だよ! 虫!」と教えながら紙を動かすと……

ちまきちゃんは、すかさず両手でバッと虫を押さえました! おお〜! 流石、猫ならではの俊敏さがあります!!

虫を捕まえたはずのおててを、ゆっくりと返して確認するちまきちゃん。ところが「虫」はまだ紙の上に……。もちろん紙に描かれた絵なので、おてての中には何もありません。

ちまきちゃんは「あれ! 捕まえ損ねてる!」と言わんばかりに、もう一度虫を手で押さえます。

今度は虫を食べようとしてみたり、再び手で触ってみたりと試行錯誤するちまきちゃん。

両手でぎゅーっと虫を押し潰してみます。今度こそ、捕まえられたかにゃ?

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数272.9万回以上、9万件のいいねを記録(10月21日時点)。「かわいすぎますっ」「仕留めた?!っておてて見てるのかわよ」「おててぎゅってしてるの可愛い」「期待以上の反応」「そぉーっと 手めくるトコすき」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

なんとか虫を捕まえようとしていたちまきちゃんについて、投稿主のｼﾏｼﾏﾔﾛｳさんにさらに詳しく話をお聞きしました。

── ちまきちゃんは、普段から本物の虫を捕まえようとしたりするのでしょうか?

窓に止まっていたカメムシをジャンプして捕まえようとしたり、床にいた小さい虫を動画のように捕まえようとします!

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

性格はとても気が強いです。先住猫よりも大きく強くなりました。猫相手には気が強いですが飼い主だけにはお尻ポンポンやキスを求めてくるので可愛くて愛おしいです。

普段から小さな虫でも捕まえようとするちまきちゃん。今回はちょっぴり手強い相手でしたが、一生懸命頑張りましたね♪