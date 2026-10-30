“ワンコインとちょっと”で味わえる、天国みたいな時間、それが銭湯だ――この連載では、毎週末の銭湯巡りを趣味とする街歩きライター・デヤブロウ氏が、都内＆近郊の選りすぐり銭湯を訪ねて、湯の特徴や整うポイント、ちょい寄りスポットまでご紹介。今回は「蒲田エリアの個性派銭湯」

東京・大田区の中心地、蒲田。JR・京急の2つの蒲田駅を中心に、ローカル色豊かな繁華街が広がるこの街は、実は「温泉郷」としても知られている。

その理由は、コーヒーのように黒く濁った天然温泉「黒湯」を楽しめる銭湯が数多くあること。テレビ番組『出没!アド街ック天国』でも、2024年に「蒲田温泉郷」として紹介された。

JR蒲田駅西口で開催されていた夜市イベント

現在、名物銭湯「蒲田温泉」はリニューアルのため長期休業中（2027年4月営業再開予定）だが、ほかにも個性豊かな湯処が健在。今回は、蒲田から徒歩圏内の蓮沼エリアも含め、おすすめの銭湯3軒を紹介する。

JR蒲田駅からすぐ近く、3階食事処＆カラオケも名物の『黒湯の温泉 ゆ〜シティー蒲田』

JR蒲田駅の周辺には、都内の他地域とは違う独特の気配が漂っている。居酒屋や飲食店の連なる商店街・アーケードが駅東西に広がる一方、駅ビル『グランデュオ蒲田』のすぐ隣に建っているのは大田区役所。『日本工学院専門学校』や『大田区民ホール・アプリコ』もあり、公共サービス・学校法人・文化施設が、雑然とした歓楽街もろとも駅前にギュッと詰め込まれているのだ。さまざまな表情が混在する、歩いていて面白い街だ

こうした湯処が豊富なのも蒲田の特徴である

その繁華街から少し離れ、駅近くを流れる呑川の橋を渡った先にあるのが、ビル型銭湯『黒湯の温泉 ゆ〜シティー蒲田』だ(※以下「ゆ〜シティ」と記載)。階段を登った2階に入口があり、入店するとコンパクトなフロント内に、ここを訪れた著名人・芸能人のサインが飾られている。

脱衣所を抜けて浴室に入ると、室内は明るい色調のタイル張り。柱や浴槽の配置がどことなく西洋的で、天井の一部が吹き抜けになっている。

階段の途中に置かれた植木鉢

浴槽の種類は多く、なかでも目立っているのがジャグジーである。円形の浴槽が他より高い位置に設けられており、底面は深く、側面から4箇所のジェットが噴出。湯温は中程度で、この浴槽から周囲のバイブラ風呂・座風呂・電気風呂へとお湯が流れ落ちている。上記の吹き抜けの真下にあたり、位置の高さゆえに浴槽から浴室全体を見渡せるので、なかなかの開放感だ。加えてサウナや水風呂もあり、利用しやすい設備構成である。

蒲田温泉郷の名物であり、店名にも入っている黒湯風呂は、浴室を出た露天風呂スペースに設置されている。浴槽面積はある程度の広さがあるが、露天ゆえに周りがやや薄暗いので、少し注意して入ろう。横合いには天井の蛇口から湯が流れ落ちる「打たせ湯」も設置されている。

ところで、ゆ〜シティの場合はフロントから階段で上がった3階に「YCKホール」があるのだが、ここでは座敷席でビールやアルコール類、麺類・飯物・一品料理など、普通の定食や居酒屋と遜色ないメニューを味わうことができる。おまけにカラオケ設備付きのステージまで用意されており、常連客や家族連れが熱唱することもしばしば。湯上がりの一杯やカラオケを通じて、常連客との交流も楽しめる湯処だ。

『黒湯の温泉 ゆ〜シティー蒲田』：東京都大田区蒲田1-26-16／最寄駅：JR「蒲田」駅から徒歩5分／11:00～24:00(火曜休)／料金：入浴料600円、入浴料＋サウナセット900円、サウナ付き手ぶらセット980円／駐車場あり(6台利用可)

黒湯でなく超軟水を使用、京急蒲田駅近くの『天神湯』

いかにも「蒲田らしい」雑多な雰囲気のJR側に比べて、京急蒲田駅・東側の景観は大きく異なる。上り・下りホームが縦に積み重なった3層の駅舎はまるで巨大な壁であり、ネット上では「蒲田要塞」「要塞駅」とも比喩されるほど。

そのすぐ横を東京〜神奈川をつなぐ幅広の国道15号(第一京浜)が走っており、上記の要塞駅から京急空港線の高架が突き出して羽田空港の方向へ伸びている。商業地でなく交通インフラ拠点としての、もう一つの蒲田の側面が分かる場所だ。

一方、京急蒲田駅からデッキを経て、第一京浜の向こう側へ降りると、意外にも昔ながらの素朴な空気をまとった商店街へ入ることができる。その途中にあるのが『天神湯』だ。低層のビル型銭湯であり、こちらも階段またはエレベーターで上がった2階が入口となっている。

店名ロゴのフォントがかわいい天神湯

天神湯の男湯は3階に、女湯は1階にある。脱衣所のフローリングはよく磨かれており、設備も椅子・テーブル・自販機・大型のマッサージ椅子など充実。乳児の世話をできるベッドもあり、高いホスピタリティが感じられる。

浴室内は、ビル型銭湯の3階としては意外なほど天井が高い。内装は白をベースとしつつ、床面や一部の壁面にグレーを使用しており、かなりモダンな雰囲気だ。また、天神湯は蒲田エリアでは珍しいことに、湯船に黒湯でなく超軟水を使用している。

入口看板に様々な設備が書かれている

レイアウトは壁面に洗い場を並べ、部屋の中央に湯船を集中という、関東より関西に多いタイプである。大浴槽は中程度の湯温で、浴槽内に電気風呂と座風呂3つに加えて、底面に凹凸が付いている所をレールに沿って歩く「歩行風呂」も併設。その隣にある高温風呂は薬湯も兼ねており、円形浴槽の赤いタイルが鮮やかだ。若干の温度ムラが見られ、比較的ムリなく入れる時や、ガッツリ熱される時もある点には注意しよう。

サウナは2段式で、室内がL字型になっており、10人以上は座れる広さ。室温は中程度で、内装が若干古びているが気になるほどではない。水風呂は水温17〜18℃とやや低め。近くには全方向からお湯を噴射するボディーシャワーもあるので、こちらで汗を流すこともできる。

岩風呂風の露天風呂スペースもあり、上方の視界がよく開けているので、時には羽田空港を出入りする飛行機を眺めながら入浴できる。椅子も3つあり、外気浴にちょうど良い。風呂上がりには、ゆ〜シティほどの規模ではないものの、こちらにも軽食スペースが設置されている。子供達から高齢者まで幅広く支持されている銭湯だ。

『天神湯』：大田区南蒲田1-7-23／最寄駅：京浜急行線「京急蒲田」駅から徒歩4分／平日14:00～24:00、土曜・祝日12:00～24:00、日曜日9:00～24:00(木曜休)／料金：入浴料600円、サウナ料金300円／駐車場あり(7台利用可)

大正ロマン漂うレトロな銭湯、全浴槽に黒湯を使用する『はすぬま温泉』

蓮沼駅から出ていく東急池上線の電車

蒲田から東急池上線で1駅隣の蓮沼駅周辺は、物静かな住宅街に商店が混ざり、池上線の電車が地上を走る様子も含めて、どこか昭和の下町といった気配だ。また、蓮沼は昭和の名作漫画『750(ナナハン)ライダー』の作者である故・石井いさみ氏の出身地。その縁もあって、夜に蓮沼の通りを歩くと、商店シャッターのあちこちに750ライダーのイラストが描かれている。

蓮沼駅から直近にある『はすぬま温泉』は、そのレトロな外観が他店と比べてひときわ個性的。夜に行くとステンドグラス部分が浮き立ち、他の銭湯とは一味異なる印象だ。フロントも大正モダン・和洋折衷のテイストで、床面をよく見ると丸い窓の向こうにサイネージが埋め込まれており、その中を鯉が泳いでいてビックリである。

閑静な住宅街のなかで目立つはすぬま温泉の外観

脱衣所も大正モダン風味で、柱や梁の合間には白いタイルが張られて明るい見た目だ。天井を見上げると、流線型のシャンデリアも大正時代風。環境面では休憩椅子やベンチが多く、空気もカラッとしているのが風呂上がりに嬉しい。

ここまで外観・脱衣所と特徴的なデザインを紹介したが、さらに浴室に入ると、初入店の人は息を呑むのではないだろうか。照明を控えめにした室内はステンドグラスや日本画で飾り立てられ、奥の壁面タイルには山深い渓谷と滝の風景が大きく描かれている。滝の下には円柱状の「滝壺石」が置かれ、そこからお湯が出て直下の浴槽に流れ込んでいる。滝壺石には逆に急流を駆け上る鯉も彫り込まれており、浴槽と壁面を組み合わせて渓谷の自然を再現しているのが実に見事だ。

外観も内装もこのようにレトロ風味だ

はすぬま温泉では湯船が浴室中央に置かれ、壁面に洗い場という、天神湯と同様の関西スタイル。大田区名物の黒湯を、水風呂を含むすべての浴槽に使用しているのが贅沢だ。お湯の浴槽は2種類あり、先述の滝壺石を置いたものは中くらいの湯温。中に段差があるので肩まで浸かったり、寝湯のようにしたりと体位を調整できる。より湯温の低い炭酸泉も設置されており、炭酸泉と黒湯を同時に堪能できる銭湯はかなり貴重だ。

サウナは2段式で6〜7人入れる広さがあり、室温はやや高め。オートロウリュなどはないが、少し高めの室温なので、無理の来ない範囲でサッと温まる方が無難だろう。水風呂は水温24℃程度で、若干ぬるく感じるかも知れないが、逆に身体に無理をかけず、ゆったりクールダウンすると良い。

はすぬま温泉の駐車場は店の向かいにある

なお、はすぬま温泉には食事処は併設されていないものの、休憩椅子やTVもあって居心地が良い。平日夜には地域の人々が頻繁に入店しており、スタッフの方と語らっている様子も見かけられる。尖ったデザイン性の光る銭湯ながら、店舗内での営みは他の銭湯と変わらない、蒲田エリアならではの温かみあるものだ。

『はすぬま温泉』：大田区西蒲田6-16-11／最寄駅：東急池上線「蓮沼」駅から徒歩2分／15:00～24:00(火曜休)／料金：入浴料600円、サウナ料金300円(レンタルフェイスタオル・バスタオル付)／駐車場あり(1台利用可)

大昔の植物や海藻が、長い年月をかけて黒湯に変化

温泉と聞いて火山との関わりを連想する人は少なくないだろう。しかし、東京の黒湯は火山性のものではない。そのルーツは、現在の東京を含む関東平野が海に沈んでいた遥かな昔、陸上から流されてきた植物や海中の藻類が海底に堆積したものだと言われている。それらが海水とともに地層内に閉じ込められ、途方もない年月をかけて分解・変性し、時には地下水とも混ざりあい、現在になって姿を現したのが黒湯である。蒲田温泉郷はいわば、太古の海水や植物の「化石」に触れ合える湯処なのだ。

また、黒湯の独特な色合いには、植物などに由来する腐植物質が関係している。肌触りはなめらかで、独特のとろみを感じられるのも特徴だ。泉質の面でも交通アクセス面でも、都会にいながら気軽に湯治したい時に蒲田はうってつけである。