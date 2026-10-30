フランス人のエルワンさんと日本人のさわ子さんの国際結婚カップル。普段はフランスで暮らしていますが、夏休みに札幌へ帰省した時の様子を、YouTubeチャンネル「さわ フランス暮らし」で紹介しました。

その中で、札幌のとある洋菓子店のお菓子を食べながら夫婦で語り合う場面が。洋菓子の本場・フランス出身のエルワンさんの反応とは……?

今回登場したのは、以前日本に住んでいた頃に食べて一番美味しかったという、札幌の洋菓子店「パールモンドール」の洋菓子。「モンデリカ」というクッキーが有名で、来日したらまた食べたいと思っていたのだとか。今回は、エルワンさんと一緒に味わうためにさわ子さんがいくつかの種類を買ってきていました。

美味しそうな洋菓子を前に、アーモンドやチーズ、くるみなど、どの味を食べるか相談する2人。札幌に帰ってきたからこそ味わえるお気に入りのお菓子に、夫婦そろって満足そうな様子です。

まずはアーモンドを一口食べて、「幸せです」と大絶賛するエルワンさん。3枚重なったクッキーにチョコレートがコーティングされているという珍しいクッキー。「フランスにあってもおかしくない」と話します。

次に登場したのは、ラベンダーのクッキー。あまり食べ慣れないフレーバーですが、どんな味がするのでしょうか?

一口食べたエルワンさん、「すごいね」と一言。そして、「本当に美味しい。フランスで売れるね」とべた褒め!

その後、ほうじ茶味のお菓子についても、「ちゃんとしたほうじ茶の香りというか味がする」と感想を話していました。

お気に入りのお菓子を久しぶりに味わい、札幌での帰省を楽しんだ夫婦。動画では、スープカレーや夏祭りの思い出も語られ、札幌で過ごした夏のひとときが紹介されています。