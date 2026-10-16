「止まり木に立ち、背中の羽毛に顔をうずめて眠る」……鳥の寝ている姿といえば、そんな様子を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ところが、インスタグラムユーザー「空月〜そらる〜(@soraru0910_mimoza)」さんの愛鳥・セキセイインコの「空月(そらる)ちゃん／4歳・女の子」は、ちょっと……いや、かなり大胆な寝方をしているようです。

仕事の休憩中に「寂しがってないかなぁ?」「何してるかなぁ?」と心配した投稿主さん。見守りカメラで、空月ちゃんの様子を確認してみたところ…

༊༅✧ˈ‧˚⁺くつろいでいらっしゃる🍀.｡ෆ*.°

飼い主、職場で休憩中『寂しがってないかなぁ?』『何してるかなぁ?』…と見守りカメラで空月の様子を見ると

＿人人 人人 人人人人＿

＞ くつろいでたー!＜

￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣

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※下記、病院で相談&診断済

→脚の裏を舐める

→お腹の膨らみ

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(@soraru0910_mimozaより引用)

なんと、カメラに映っていたのは、ケージの中でへそ天になってくつろぐ空月ちゃんが!

投稿主さんの心配をよそに、おもちゃを器用に枕にして仰向けで寝転がり、のんびりと毛繕いをしています。

きちんと枕を使いながら堂々とくつろぐ姿は、なんだか休日にゴロゴロしている人間のよう……! 安心しきってリラックスした姿がとても可愛らしいですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数18.6万回以上、1.1万件のいいねを記録(10月13日時点)。「これが鳥貴族ってやつですね」「まさに休日のわたくし」「うーん、この堂々とした風格、何度も言いますが、やはり人間なのでは…!?」「へそ天で寝そべる鳥はじめて見ました! 完全に気が抜けててなんともかわいい」「えっ…インコって止まり木に居る体勢がベストった聞いたけど…何この王様感」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めた空月ちゃんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードについて、改めてお聞かせいただけますか?

私が仕事の休憩中に「何してるかな?」と様子が気になり、ペットカメラで確認したところ、動画のような格好で寛いでいました。

※普段からケージ前にペットカメラを設置しています。

── よくこのようにくつろいでいるのでしょうか?

普段からこのような格好をするので、家族からは「人生(鳥生)なめてるわ〜!」「何も悩みなさそう」と言われています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

慎重派のドジっ子です。また、夕方、(私の)姪や姉とLINEのビデオ通話をするのが大好きです。

起床後や出先から帰ってきたときに、首を縦に振って喜び、手のひらの中に入ってくる姿(手かまくら)が可愛くて癒されます。

大胆にくつろぐ一方で、甘えん坊な一面もある空月ちゃん。のびのびとした無防備な姿に、釘付けになっちゃいましたね♪