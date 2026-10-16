自宅で野菜や観葉植物を育てている人も多いかと思います。寒さが苦手な植物にとって、これからの季節は温度管理が大切になってきます。やはりできるだけ枯らすことなく、無事に冬を越したいですよね。

そんななか、SNSでは100円ショップのアイテムで作るこんなグッズが注目を集めています。

ダイソーアイテムでビニールハウスを作りました 大容量なのに省スペース! 生育スタイルに合わせて縦と横どちらでも使えます

【使用品】

・網戸補修シール(90mmx90mm)

・CLEAR STORAGE BAG クリア収納バッグ XL/ 1個入(W80cm x H40cm x D30cm)

【作り方】

バッグの数箇所を切り取って網戸補修シールを貼ります。

(@vegrium_0228より引用)

Instagramに投稿したのは「VEGRIUM ベジリウム(@vegrium_0228)」さん。ダイソーで手に入るアイテムを使って、なんとビニールハウスを作ったそうです。

植物をたくさん入れられるうえ、省スペースで使えるのだとか。育てている植物や置き場所に合わせて、縦向きにして高さを確保したり、横向きにして幅を持たせることもできます。

その作成方法がこちら!

【材料】

・網戸補修シール(90mmx90mm)

・CLEAR STORAGE BAG クリア収納バッグ XL/ 1個入(W80cm x H40cm x D30cm)

【作り方】

まず、バッグの側面の数ヶ所に、網戸補修シールの大きさに合わせてガイド線を引きます。そしてその線に沿って、カッターで切り抜きます。

それぞれの切り抜いた部分に、網戸補修シールを貼り付ければ完成!

横向きにすれば、植物を並べて置けるビニールハウスに。

縦向きにして、中に小さい整理棚を重ねてセットすれば、棚に植物を並べられます。

植物の育成スタイルに合わせて使い方を変えられる上に、ベランダや室内でも使えるコンパクトさ。100円ショップの収納バッグがビニールハウスに変わるとは、まさに目から鱗ですよね!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数39.9万回以上を記録(10月13日時点)。「天才的ですね… 素晴らしいアイデアです!」「そろそろ寒くなってきたので室内に入れないと、、、と思っていた矢先!!! 大変ありがたいです!」「考えてもなかった! 今年はやります(笑) ありがとう」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの方から絶賛されたこのビニールハウスについて、投稿主のベジリウムさんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── このビニールハウスを考えたきっかけについて、改めてお聞かせいただけますか?

私は室内やベランダで野菜や観葉植物を育てており、省スペースで使えて、冬は簡易的な防寒対策に、暖かく生育しやすい季節には虫よけにもなる物が欲しいと思っていました。そこで、今回DAISOさんのアイテムで作ることにしました。

── 作る際に気を付けるポイントなどがございましたら、教えていただけますか?

クリア収納バッグに網戸補修シール用の穴を開けすぎると、強度が落ちてしまうので、適度に開けるようにしています。

とても手軽に作れて便利なビニールハウス。大切に育ててきた植物の、冬対策の参考にしてみてはいかがでしょう?