海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第23回のテーマは、「アメリカの将棋コミュニティ」。

アメリカ西部・ユタ州の図書館。その一室で、漢字が書かれた駒を盤上に「パチン」と置く音が響く。集まっているのは、日本の将棋に魅せられた地元の愛好家たちだ。

彼らが将棋を知ったきっかけは、アニメや漫画、大学の日本語クラブなどさまざま。なかには『3月のライオン』を見て夢中になり、自ら将棋コミュニティを立ち上げた人もいる。なぜアメリカで、日本の将棋にハマったのか。その魅力を聞いた。

ユタ州の日本祭りでにぎわうユタ将棋協会のブース（Utah Shogi Association提供）

アニメの中で見つけた、チェスとは違うゲーム

この日、図書館に集まったユタ将棋協会のメンバーに、最初に将棋を知ったきっかけを尋ねると、さまざまな答えが返ってきた。

40年ほど前、教会の宣教師として広島に滞在し、現地の知人から将棋盤をもらって指し方を教わった人もいる。大学の日本語クラブで初めて駒に触れた人もいれば、アニメをきっかけに将棋を意識するようになった人もいた。

メンバーのひとりは、タイトルこそ思い出せないが、その一場面は今もよく覚えているという。 若い男性が女性の父親から問い詰められるシーンで、会話の合間に将棋盤が映し出される。父親が相手を追い詰めるように、盤上へ駒を次々と指していく演出だった。

「駒を盤の上に“打って”いる。これは何のゲームなんだろう、と思いました」

将棋では、取った相手の駒を自分の持ち駒として再び使える。この独特のルールが、彼に「チェスとは違うゲーム」と気づかせたのだ。

図書館で将棋を楽しむメンバー

ユタ将棋協会（Utah Shogi Association）を立ち上げたカールさんは、大学の日本語クラブで初めて将棋を体験した。当時は「チェスに似たゲーム」という印象だったが、卒業後、漫画・アニメ『3月のライオン』に出会ったことで、将棋への関心が一気に深まった。

「そこから本当に将棋にハマりました」

その後は将棋を指す機会が増え、オンラインのコミュニティにもつながっていった。そして、「ユタにも将棋を楽しめる場所があったら面白い」と、自ら地域の将棋コミュニティを立ち上げることになる。

彼らにとってアニメや漫画は、日本文化を知るきっかけのひとつである。画面の中で偶然出会ったものが気になり、その先をたどっていく。将棋との出会いも、そんな自然な流れの中にあった。

日本語が分からなくても、オンラインで学ぶ

将棋への興味を深める場として、大きな役割を果たしていたのがインターネットである。自分でルールを調べ、オンラインで対局する。なかには、日本のプロ棋士の対局を配信するウェブサイトを見つけ、日本語がほとんど分からないまま見続けたというメンバーもいた。

「何を話しているのかは、ほとんど分かりませんでした。でも、見るのがすごく楽しかったんです」

彼が見ていたのは日本語のライブ配信で、英語字幕もなかった。それでも盤面を追いながら見続けた。好きなものを通して日本語にも触れるうちに、今では解説の内容も少し分かるようになってきたという。

かわいいイラスト入りの初心者向け将棋セット

将棋の駒に書かれた漢字も、海外の初心者にとってはひとつのハードルになる。駒の動きを矢印や絵で示した初心者向けのセットもあるが、取材したメンバーからは「いずれ漢字に切り替えるなら、最初から覚えてしまえばいい」という声も聞かれた。漢字そのものも、彼らにとって将棋の魅力のひとつなのである。

初心者にも分かりやすい遊び方のガイド

分からないから遠ざけるのではなく、分からないものも含めて面白がる。彼らにとって将棋は、ゲームを楽しみながら、日本語や日本独特の文字文化にも自然に触れていく入口になっているのだ。

画面を離れ、図書館で盤を囲む

オンラインなら、離れた場所にいる相手とも将棋を指すことができる。それでも彼らが実際に集まって盤を囲むのは、対面だからこそ味わえるものがあるからだ。そのひとつが、盤と駒の感触である。

「実際の盤で指すと、かっこいいんです」

「駒を置く音が好き」

人差し指と中指で駒を持ち、盤上へ「パチン」と置く。取材中も、メンバーのひとりが駒の持ち方を実演してくれた。その見た目や音も含めて、彼らは将棋ならではのスタイルを楽しんでいるようだった。

そして、対面で指すもうひとつの魅力が、対局後の「感想戦」。一局を終えたあと、「どこで流れが変わったのか」「ほかにどんな手があったのか」を、盤を見ながら一緒に振り返る。

「対面なら、指しながら教えることもできますし、終わったあとに一緒に振り返ることもできます。オンラインより、将棋を学びやすいんです」

オンラインでは対局相手が見つかっても、言葉が通じるとは限らない。世界中の人と指せる一方で、終局後に感想を交わすのは簡単ではない。

同じ盤を挟んでいれば、駒を動かしながら説明し、表情を見ながら話すことができる。勝ち負けだけで終わらず、そこから一緒に学べることも、彼らが対面の将棋に惹かれる理由なのだ。

ユタ将棋協会が活動を始めた2025年1月からの約1年間、月に一度集まりを開いても、ほかの参加者が訪れたのはわずか2、3回だったという。

それでも、空いている図書館の会議室を探し、場所を変えながら活動を続けてきた。オンラインで見つけた将棋が、今度は地域の人と顔を合わせる理由になっていったのである。

日本祭りをきっかけに、地域のコミュニティへ

ユタ将棋協会の存在が、より多くの人に知られるきっかけとなったのが、ソルトレイクシティで毎年開催される日本祭りへの参加だった。

日本祭りで来場者と盤を囲む（Utah Shogi Association提供）

2026年4月、ユタ将棋協会は会場にブースを出展した。通常の9×9マスの将棋盤に加え、動物の絵が描かれた初心者向けの小さな将棋セットも用意。

「『1時間かかるゲームをやってみない？』と誘うのはなかなか難しいので、まずは小さな盤で気軽に遊んでもらって、そこから9×9の将棋に興味を持ってもらえたらと思っています」

小さな盤で気軽に将棋を楽しむ来場者（Utah Shogi Association提供）

日本祭りをきっかけにユタ将棋協会を知った参加者もいた。日本祭りでブースを見つけたものの、その時点では将棋を指したことがなく、初めて対局したのはその後の協会の集まりだったという。取材時点で、将棋歴はまだ1か月ほど。それでも盤を囲み、ほかのメンバーと自然に会話を交わしていた。

協会ではSNSでも活動を発信している。ただカールさんによれば、実際に大きな反応があったのは日本祭りへの参加だったという。オンラインで知った文化が、地域のイベントをきっかけに人と人をつなぎ、やがて小さなコミュニティへ育っていく。

将棋が海を越えて広がる姿には、いまの時代らしい日本文化の伝わり方が見えてくる。

将棋をきっかけに、日本の道場へ

将棋への興味は、海を越えて日本で指す体験にもつながっていた。カールさんは2025年、友人と日本を旅行。鹿児島から東京まで各地を巡り、広島、京都、東京では将棋道場を訪れ、現地の人と対局したという。

ユタ将棋協会が使用する将棋盤と駒

大学の日本語クラブで将棋に出会い、アニメをきっかけに関心が深まり、オンラインで仲間を見つける。そしてユタで自らコミュニティをつくり、日本では将棋道場の盤を囲む。

図書館の一室で将棋を囲むメンバー

取材の最後、あるメンバーは対面で指す魅力をこう話してくれた。

「人と笑顔を交わし、目を合わせながら、ゲームの体験を分かち合えるのが好きなんです」

画面の中で出会った日本文化が、やがて人と人をつなぐリアルな体験へと変わっていく。彼らが楽しむ「ニッポン」は、古い伝統を眺めるだけのものではない。自分たちの暮らしの中へ取り込み、新しいつながりを生み出していくものなのだ。