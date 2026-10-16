「ワンワン!」と吠える声もワンちゃんの個性のひとつですが、あまり声が大きくなるようだと、ちょっと困ってしまうことも……。

こちらの飼い主さんは、愛犬のてるちゃん(生後9ヶ月・女の子)に優しい吠え方を教えてみたのだそう。その可愛らしいやり取りが現在、SNSで大きな話題になっています。

そうです、私は犬とずっと喋ってるしつこいおばさんです

(@teru_1.1より引用)

「めっちゃ吠えるからやさしい吠え方教えてあげた」という動画をInstagramに投稿したのは「てる(@teru_1.1)」さん。

大きな声で吠えていたてるちゃんに、飼い主さんが「ワ゛ン!!!っじゃないよ」と話しかけます。そして「ヮン〜」と優しい吠え方のお手本を聞かせてあげました。

飼い主さんの声に耳を傾けていた、てるちゃん。なんと飼い主さんの真似をして「ヮン〜」と優しく吠えました!

「そうそうそう」と褒める飼い主さん。「そんなな、ワ゛ン!!!って言ったらあかん。優しくヮン〜」ともう1度伝えると、てるちゃんも再び小さく「ヮン」と吠えました。

飼い主さんは「そうそうそう上手!」とてるちゃんを褒め、さらに「言ってみ? ヮン〜」と話しかけます。すると、てるちゃんもそれに応えるように「ヮン〜」。

「上手や〜!」と褒められたてるちゃん。最後に「大きい声で鳴いたらあかんで。わかった?」と聞かれると、とっても小さな声で「ヮン〜」とお返事して飼い主さんのもとへ駆け寄りました。

まるで会話をしているようなやりとりに驚かされますし、飼い主さんの声を真似して小さな声で「ヮン〜」と応える姿がたまらなく可愛らしいですね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数177万回以上、7.7万件のいいねを記録(10月13日時点)。「会話が成り立ってるのすごいですね 可愛い」「お利口さーん」「ちゃんと伝わってる♡」「天才犬や」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

素敵なやり取りを見せてくれたてるちゃんについて、より詳しいお話を投稿主さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードについて、改めてお聞かせいただけますか?

撮影時、鏡に映る自分に大興奮していてワンワン大きな声で吠えまくっておりました。

それをしつけ教室の先生に送るために動画に残しておこうと思い、撮り始めた感じです。

そこで「優しく鳴いてみ!」と言ってみたところ、しっかりこちらの言ってることが伝わったみたいで、その後しばらくは静かに鳴いていました(笑)。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

まだまだ赤ちゃんなので普段は元気いっぱい、走り回って吠えまくりです! てるのために買ったベッドは全て破られる運命となっており、わたを全部出すのが趣味です。我が家に来て4ヶ月、我が家のアイドルです♡

元気いっぱいで、家族のアイドルだというてるちゃん。優しい飼い主さんとのおしゃべりを重ねながら、どんなふうに成長していくのか。これからますます楽しみですね!