さまざまなトリックを覚え、飼い主さんとのコミュニケーションを楽しむワンちゃんたち。

こちらのワンちゃんも、とあるトリックを覚えたようですが、なんとも可愛らしい勘違いが起きてしまったようです。

小さいワンが何故か歯を出してしまう🤣その顔も可愛い💕

(@marimi.59より引用)

ワンちゃんがトリックをする動画をInstagramに投稿したのは「Roi-kun0601(@marimi.59)」さん。登場している愛犬は、お兄ちゃんのロイ君と、弟のジナ君です。

小さく吠える「ちっちゃいワン」というトリックを最初に披露するロイくん。飼い主さんの合図で極小の「ワン」を上手に聞かせてくれます。 それは吠えるというより、「ハフッ」と息を吐いているかのよう。

続いて、弟のジナ君の番です。

飼い主さんの合図で、「ちっちゃいワン」を披露しようと頑張っている様子ですが……

お、惜しい……!!

口を「イーっ」として一生懸命に前歯を見せてくれていますが、これはちょっと違う……!

お兄ちゃんのロイ君を真似しようとして、「吠える」ではなく「歯を見せる」トリックだと勘違いしてしまったのでしょうか?

頑張って前歯を見せるジナ君が、愛おしくてたまらなくなっちゃいますね♪ ちょっぴり違うけど、これはこれで可愛いので100点満点です!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数104.4万回以上、3.3万件のいいねを記録(9月24日時点)。「面白くて可愛くて何回も見ちゃいました」「可愛いすぎますーー 一生懸命お兄ちゃんを見て覚えたんでしょうね」「声出して笑いました 癒し! 可愛すぎ」「頑張ってる姿が愛おしすぎる…！」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

大人気となったジナ君について、詳しいお話を投稿主のRoi-kun0601さんにお聞きしました。

── ジナ君の「ちっちゃいワン」にまつわるエピソードや、普段の性格についてお聞かせいただけますか?

分離不安症を抱えているため、甘えん坊で1人でお留守番や、寝ることもできません。チョーわがままで、ロイが遊んでるおもちゃをなんでも取るし、散歩中もロイより前に行きたがります。

ご飯やおやつをあげる前には、いつも「小さいワン」をしてもらうのですが、なぜかジナは「歯を出すんだー」って理解しちゃったみたいです。

ジナはロイが大好き。ロイもジナを守ろうとしてます。

ジナはちょっと小さめ2.7キロのトイプードルで、ロイは普通の大きさのトイプードル。

お店ではみんなの人気者の看板犬です。

私が具合悪い時はずーっとベッタリくっついて癒してくれます。

ジナは小さな体でいっぱいご飯を食べて、よく走り、皆んなに抱っこされても怒らず、とっても優しくて面白可愛い子です。

お兄ちゃんのロイも芸達者ですょ。

ロイお兄ちゃんが大好きで優しい子だというジナ君。ちょっと間違っちゃってるけど一生懸命な姿に心を掴まれちゃいましたね♪