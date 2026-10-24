『週刊少年ジャンプ』にて1999年43号から2014年50号まで連載された岸本斉史によるマンガ作品『NARUTO -ナルト-』。忍者の里・木ノ葉隠れの里の落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが、里一番の忍である「火影」を目指し、仲間たちと共に数々の試練を乗り越え成長していくアクション・マンガです。

ナルトは、かつて村を襲った九尾の妖狐の力を宿しており、村人たちから忌み嫌われながらも、夢を胸に修行を重ねます。忍同士が超常的な能力「忍術」「体術」「幻術」「仙術」を駆使してダイナミックな戦いを繰り広げるバトル・シーンも見どころの一つです。

そんな本作がもしも日本で実写化されるとしたらどんな配役になるのか、想像してみるのも楽しいですね。今回はマイナビニュース会員254人に同作の登場人物、綱手(つなで)について「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『NARUTO -ナルト-』をもしも実写化するなら、綱手は誰に演じてほしい？

綱手は、『NARUTO -ナルト-』の主要キャラクターの一人であり、「伝説の三忍」の一人。卓越した医療忍術と怪力を誇る木ノ葉隠れの里の忍・五代目「火影」です。再生忍術「創造再生の術」によって、自分も含めた重傷レベルの怪我ですら回復させることができます。

戦争で大切な人を失った経験から一度は里を離れていましたが、ナルトとの出会いや彼の強い意志に心を動かされ、再び里を背負う決意を固めます。医療体制の整備や里の再建に尽力し、里の危機に際しては自ら前線に立って仲間や住民を守る強さと責任感を示しました。

力強さと優しさを併せ持つ指導者として、忍たちを支える存在である綱手。そんな彼女を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：小池栄子(23票)

2位：菜々緒(13票)

3位：長澤まさみ(12票)

4位：天海祐希(11票)

5位：橋本環奈(8票)

続いては上位にランクインした俳優の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『小池栄子』

もしも『NARUTO -ナルト-』を実写化するなら、綱手は誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの第1位には、2位以下に大差をつけて小池栄子(こいけ・えいこ)が輝きました。

小池栄子は1980年11月20日生まれ。当初はグラビアアイドルとしてデビューし、現在は俳優、タレントとして活動。持ち前の頭の回転の良さと明るいキャラクター、優れたトーク力でMCやナレーター、バラエティ番組などで目覚ましい活躍を見せています。

また俳優としても、確かな演技力と豊かな表現力、抜群の個性を備えた実力者として様々な作品に出演。映画『接吻』(2008年)、『八日目の蝉』(2011年) などで高く評価され、ドラマ『リーガル・ハイ』(2012年/2013年)や大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(2022年)でも存在感を発揮しています。

そんな小池栄子へは、「スタイルが合ってる」「雰囲気がまんまだから」「イメージがピッタリ」などルックスや雰囲気が似ているとする声が目立ちました。

ユーザーコメント

「見た目も雰囲気もピッタリ」(女性・35歳)

「強そうでスタイルもいい」(女性・43歳)

「姉後肌なところ」(男性・45歳)

「見た目がそっくりなので!」(女性・45歳)

「佇まいが近いような気がする」(男性・48歳)

「雰囲気も演技力もピッタリ」(男性・47歳)

「どしっとした感じが似ていると思った」(女性・40歳)

「年齢的にもバッチリだしスタイルもいい」(男性・47歳)

2位：『菜々緒』

ランキング第2位には菜々緒(ななお)がランクイン。菜々緒は、1988年10月28日生まれ。身長172cmの長身と9頭身のスレンダーなスタイルで魅了する女優、モデル、タレントです。

2009年のミス東京ガールズコレクションでグランプリを獲得し注目を集め、2013年からは女優業にも進出。同年のドラマ『ラスト♡シンデレラ』や2014年の『ファーストクラス』、映画『白ゆき姫殺人事件』(2014年)などで存在感を発揮しました。2021年にはドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』での演技が評価され、第109回ドラマアカデミー賞助演女優賞を受賞。同作の映画化作品(2023年ほか)も好評です。

モデル出身らしい洗練された佇まいと美貌、真摯な役作りで支持を集める菜々緒。そんな彼女へは「美形でスタイルが良いところが合ってる」「かっこいいところがイメージが合う」「クールな印象」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「美貌と強さと色気を兼ね備えている」(男性・47歳)

「クールな雰囲気が綱手のビジュアルに合いそう」(男性・42歳)

「カッコイイイメージがあるので」(女性・49歳)

「美貌と強さを兼ね備えているところが合っている」(女性・35歳)

「シェイプからしてもぴったりだと思います」(女性・35歳)

3位：『長澤まさみ』

続く第3位には、長澤(ながさわ)まさみがランクイン。長澤まさみは、1987年6月3日生まれ。2000年、第5回東宝シンデレラオーディションにて史上最年少の12歳(小学6年生)でグランプリに選ばれ、芸能界入りを果たしました。

映画『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)では、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を史上最年少で受賞し、ブレイク。以降、映画『海街diary』(2015年)、人気ドラマの映画化作品『コンフィデンスマンJP』シリーズ(2019年ほか)、映画『キングダム』(2019年ほか)、『スオミの話をしよう』(2024年)など多数のヒット作・話題作に出演しています。また2025年には『おーい、応為』で、時代劇映画初主演を果たしました。

そんな彼女の綱手役については、「全体的な雰囲気」「役にはまりそう」「美人だから」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「綺麗系の強いお姉さんのイメージ」(女性・34歳)

「綱手の普段は豪快でちょっとダメそうに見える大人なのに、シリアスな場面になるとカッコいい役をそつなくこなせそう」(男性・32歳)

「女優として様々な役割をこなし、能力の高さが各方面で大きく評価されている人物。スマートな役からハードな役まできちんとできる。セクシーでありチカラ強い世界観をもつのも、役割に十分に合うと思います」(男性・38歳)

「見た目の雰囲気がなんとなくそれっぽいかなと思った」(男性・38歳)

4位：『天海祐希』

もしも『NARUTO -ナルト-』を実写化するなら、綱手は誰に演じてほしいか、第4位は、天海祐希(あまみ・ゆうき)でした。

天海祐希は、1967年8月8日生まれ。1987年に宝塚歌劇団に入団し、初舞台から7年という史上最速ペースで月組トップスターに就任し、圧倒的な人気を誇りました。1995年の退団後は女優へと転身し、ドラマ『離婚弁護士』(2004年/2005年)、『女王の教室』(2005年)、『BOSS』(2009年/2011年)、『緊急取調室』(2014年ほか)および同作の映画化作品『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』(2025年)など多くのヒット作で主演を務めました。

凛とした存在感と圧倒的な演技力で、頼れる上司や強い女性役に定評がある彼女。ユーザーからは「頼りがいがあるので」「綺麗で、人情深い部分を上手く演じてくれそう」「芯の強さとカリスマ性」などのコメントが寄せられています。

ユーザーコメント

「かっこよくてシリアスもコミカルなのもできる」(男性・49歳)

「大物感が合うと思う」(女性・43歳)

「芯の強さとリーダーシップをとれる姉御肌的な点がピッタリ」(女性・40歳)

「顔は似ていないと思いますが、火影の貫禄がありそうだと思いました」(男性・45歳)

5位：『橋本環奈』

そしてランキング第5位には、橋本環奈(はしもと・かんな)が入りました。橋本環奈は1999年2月3日生まれ。2013年の中学3年時、地元・福岡のローカル・アイドルグループでのダンス・パフォーマンス中に撮られた写真、いわゆる「奇跡の一枚」がネットで急速に拡散され、「千年に一人の美少女」として一躍全国的な注目を集めました。

その一枚の画像がきっかけとなり2016年、映画『セーラー服と機関銃－卒業－』で初主演。同作でで日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞しています。その後も映画『銀魂』(2017年/2018年)、『キングダム』シリーズ(2019年ほか)、主演したNHK朝ドラ『おむすび』(2024年)などの話題作の数々や、CM出演や雑誌など多方面で活躍中です。

今回のアンケートでは「かわいいから合っている」「うまく演じてくれそうと思う」「実績もあって、知名度も高いため」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「元気にやってくれる感じがぴったり」(男性・49歳)

「すごくキャラクターと合っていると思う女優だからです」(男性・46歳)

「アクションもできる」(女性・40歳)

実写版『NARUTO -ナルト-』、綱手役ランキングのまとめ

アンケートの結果、『NARUTO -ナルト-』をもしも実写化するなら、綱手役を演じてほしい俳優の1位には、小池栄子が輝きました。

綱手は、卓越した医療忍術と怪力を誇る忍であり、ナルトなど多くの若い忍者たちに指導を行い、彼らを見守る母親のような存在。過去の悲劇のトラウマから一時、里から距離を取るものの、ナルトの情熱に触れ再び里を背負う決意を固め、前線に身を置きます。

冷静な判断力と高い戦闘力、そして慈愛に満ちた母性をも兼ね備えた綱手。今回のランキングでは、そんな彼女の奥行きのあるキャラクターを表現できる演技力を持つ俳優が揃ったようです。

調査時期: 2026年8月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計254人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

