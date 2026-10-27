「プリキュア」シリーズのスピンオフ作品として、TVアニメ「デュアルシャドウ～Precure Villain Heroines～」の制作が決定した。2027年に放送予定で、これまでのスピンオフにはないオリジナルキャラクターとオリジナルストーリーで展開する。

TVアニメ「デュアルシャドウ～Precure Villain Heroines～」

2004年に放送を開始した「ふたりはプリキュア」から、毎年モチーフやテーマを変えながら、主人公たちが「プリキュア」に変身し、日常を守るために敵と戦う姿を描いてきた「プリキュア」シリーズ。

今回発表された新作のタイトルは、「デュアルシャドウ～Precure Villain Heroines～」。タイトルに「Villain（ヴィラン）」を含む作品で、オリジナルキャラクターとオリジナルストーリーによる新たな物語が描かれる。

TVアニメ「デュアルシャドウ～Precure Villain Heroines～」

あわせて公開されたティザーPVは、一面に広がる花畑から始まる。しかし、「だってわたしたちプリキュアじゃないし」という文字が現れると、雰囲気は一転。スポットライトを浴びて風に揺れる一輪の花や、その背後に浮かぶ怪しげな瞳が映し出され、これまでの「プリキュア」シリーズとは異なる不穏な世界観を予感させる内容となっている。

作品の詳細は、今後の続報で明らかになる。

(c) 2027 デュアルシャドウ製作委員会