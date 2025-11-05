「NARUTO -ナルト-」は『週刊少年ジャンプ』（集英社）において、1999年から2014年まで連載された岸本斉史による忍者を題材とした少年漫画です。落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが仲間との絆を深めながら、一人前の忍者、そして里の長「火影」を目指す成長物語。友情、努力、裏切り、そして和解といったテーマが描かれ、壮大なストーリーと迫力ある戦闘描写で世界中のファンを魅了しました。

日本だけでなく海外でも圧倒的な人気を誇り、特にアメリカやヨーロッパ、アジア各国で高い評価を受け、世界的ブームを巻き起こしました。今でも世界中で日本のアニメ文化を代表する作品として親しまれています。

今回は主要キャラクターである「はたけカカシ」についてご紹介。主人公・うずまきナルトの師匠で、冷静沈着で高い戦闘能力を持つカカシは、左目に写輪眼を持ち数多くの忍術をコピーできることが特徴です。幼少期に仲間を失った経験から、仲間を大切にする信念を持ち、生徒たちにも「仲間を守ることの大切さ」を教えます。知的でクールな一方、ユーモアもある魅力的なキャラクターとして人気を集めています。

そこで、もしも「NARUTO -ナルト-」を実写化するなら、そんな「はたけカカシ」の配役についてのアンケートを、マイナビニュース会員247名に実施。5位までにランクインした方々をご紹介します。

1位：オダギリジョー（16票）

2位：GACKT（5票）

3位：小栗旬、菅田将暉（4票）

5位：吉沢亮、山崎賢人（3票）

続いて、ランキングの概要とコメントをご紹介します。

1位：オダギリジョー（16票）

圧倒的に票を集め、1位にランクインしたのは、オダギリジョー。1976年岡山県生まれで、2000年に『仮面ライダークウガ』で主演を務め注目を集めます。その後『アカルイミライ』『ゆれる』『オーバー・フェンス』など、個性派からシリアスな役まで幅広く演じてきました。国内外の映画祭でも高く評価され、多くの演技賞を受賞しています。独自の美学とミステリアスな雰囲気で、日本映画界を代表する俳優の一人として支持されています。

はたけカカシもミステリアスな雰囲気なキャラクター。そのイメージがオダギリジョーと合致したのかもしれません。ユーザーコメントでも「ピッタリ」という声が多く挙がっておりました。

オススメコメント

イケメンでミステリアスな雰囲気も併せ持っているから（40代男性）

ビジュアル的に合っていると思う（20代男性）

キャラの持つイメージにピッタリな俳優だと思うため（30代男性）

変わり者な感じが近いイメージ（40代男性）

2位：GACKT（5票）

2位にはGACKTがランクイン。1999年にシンガーソングライターとしてソロデビューし、ロックとクラシックを融合させた音楽スタイルでヒット曲を多数発表。俳優としても活躍し、映画『MOON CHILD』やNHK大河ドラマ『風林火山』などに出演。その後も『翔んで埼玉』シリーズなどで個性的な役柄を演じ、幅広い演技力を発揮。音楽活動でも知られていますが、俳優としても独特の魅力を放ち、日本エンタメ界で確固たる地位を築いています。

クールな印象がありつつ、『翔んで埼玉』では個性的なキャラクターを演じていることから、思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

オススメコメント

クールな印象だから（40代男性）

3位：小栗旬（4票）

第3位には小栗旬がランクイン。1982年東京都生まれ、幅広い役柄を自在に演じる実力派です。ドラマ『ごくせん』や『花より男子』でブレイクし、以降『クローズZERO』『信長協奏曲』『日本沈没－希望のひと－』など数多くの作品で主演を務めています。繊細さと力強さを併せ持つ演技で高い評価を受け、映画『銀魂』シリーズではコミカルな演技でも注目されました。監督としても活動し、日本のエンタメ界を代表する俳優の一人として活躍しています。

3位：菅田将暉（4票）

同率3位で菅田将暉がランクイン。1993年大阪府生まれ。『仮面ライダーW』で俳優デビューし、その後『共喰い』『帝一の國』『花束みたいな恋をした』などで幅広い役柄を演じ、高い評価を獲得しました。特に感情表現の繊細さと存在感の強さが魅力で、数々の映画賞を受賞。個性派からシリアス、ラブストーリーまで自在にこなす実力派俳優として、卓越した演技力と多彩な表現力で高く評価されています。

5位：吉沢亮（3票）

第5位には吉沢亮がランクイン。1994年東京都生まれ。『仮面ライダーフォーゼ』で注目を浴び、その後『銀魂』『キングダム』『青天を衝け』など多くの話題作に出演。特にNHK大河ドラマ『青天を衝け』では主演を務め、繊細かつ力強い演技が高く評価されました。端正なルックスだけでなく、役ごとに印象を変える演技の幅が魅力。直近では、主演を務めた映画『国宝』での迫真の演技が高く評価され、大きな話題となりました。

5位：山崎賢人 （3票）

同率5位で山﨑賢人がランクイン。1994年生まれの東京都出身で、ドラマ『水球ヤンキース』や映画『ヒロイン失格』『orange』でブレイクし、以降『キングダム』シリーズや『グッド・ドクター』などで主演を務めています。爽やかなルックスと繊細な演技で幅広い世代から支持され、漫画原作の実写化作品でも高い評価を受けています。特に『キングダム』では熱い演技と迫力あるアクションで高く評価され、代表作となりました。

まとめ

「NARUTO」はたけカカシを演じてほしい俳優ランキング、圧倒的な1位はオダギリジョーでした。ミステリアスな雰囲気、落ち着いた佇まいがカカシのイメージとピッタリですね。皆さんはどんな俳優がはたけカカシ役にぴったりだと思いますか? ぜひイメージしながら作品を楽しんでみてくださいね!

調査時期: 2025年9月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計247人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

