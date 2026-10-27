TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期第4話（第52話「最後の一冊」）が10月23日に放送された。

第52話では、猫猫が蝗害対策の手掛かりとなる最後の一冊を探すため、元四夫人・阿多の屋敷を訪問。翠苓との会話の中で、猫猫はある重要な手掛かりに気付くこととなった。

※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

子翠の置き土産に視聴者感動 「猫猫の笑顔が良かった」

今回の放送で最も大きな反響を集めたのは、子翠が残していた手掛かりに猫猫が気付く場面だった。

SNSでは、

「子翠の置き土産に気付いた猫猫がとても嬉しそうで。図説が手に入る喜びもあったでしょうが、子翠に対する喜びが一番だったのが良かったです」

「子翠が残していった手掛かりのことを見つけた時の猫猫の嬉しそうな顔ったら」

「もう会えないのかなと思うと寂しいけど、今になって猫猫の手掛かりになってくれた」

といった声が相次いだ。

子翠の不在を寂しく思いながらも、彼女が残したものが猫猫を助ける展開に心を動かされた視聴者が多かったようだ。

「机バンバン」がかわいい 猫猫の珍しい感情表現も話題に

また、普段は感情をあまり表に出さない猫猫の反応にも注目が集まった。

「感情が表にあまり出ない猫猫がバンバン机たたいてにっこにこなのがかわいくて」

「机をバンバン叩くほど感情をあらわにしてるの、良いよね」

とのコメントが。

もう会えない子翠を想う猫猫が、彼女が残した手掛かりを発見した喜びを隠しきれない様子は、多くのファンにとって印象的なシーンとなったようだ。

「子翠が退場しなければ猫猫と子翠と翠玲で最強の蝗害対策チーム作れたんじゃ……」

「子翠が凄すぎて...」

「子翠、ほんと推せる」

といったように、子翠がこれまで残してきた功績や存在感の大きさを再認識したというファンも多かったようだ。

子翠ロスを猫猫とともに感じる回に

今回は、最後の一冊が発見されて蝗害対策へ進展が見られたとともに、改めて子翠というキャラクターへの思いを語る声が目立った。

第52話では、蝗害の謎に迫るストーリーが進展しただけでなく、子翠と猫猫のつながりを改めて感じさせるエピソードとなった。

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会