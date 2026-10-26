⿃⼭明先⽣による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』(ドラゴンボール)から、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏ったアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が10月より放送開始している。10月25日23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送された、アニメ『ドラゴンボール 超ビルス』第3話「破壊神地球へ」のあらすじと場⾯カットが公開された。

第3話「破壊神地球へ」あらすじ&場⾯カット公開

界王星で悟空と対峙したビルスは、他のサイヤ⼈を求め地球へ。地球ではブルマの誕⽣⽇を祝うため、悟空の仲間たちが集結していた。ビルスを⽬にしたベジータの脳裏に、かつて⾒た破壊神の恐怖が蘇る……!

作品概要

作品タイトル:ドラゴンボール超 ビルス

放送情報:毎週⽇曜⽇23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送中、『PrimeVideo』と『U-NEXT』では最速配信も実施中

原作・ストーリー・キャラクターデザイン:⿃⼭明

演出構成:瀬⾕ 沫⼈

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:⼭室 直儀

編集:⻄村 英⼀

撮影監督:元⽊ 洋介

⾳楽:住友 紀⼈

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション