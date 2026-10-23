TVアニメ『魔法騎士レイアース』第3話「運命共同体」が放送。フェリオの登場にSNSが沸騰し、「かっこいい」「CV松岡禎丞が最高」と反響続々。モコナのかわいさや3人の絆にも注目が集まった。

フェリオ登場に歓喜 「待ってました!」の声続出

第3話では、終盤でピンチを迎えた光たちの前にフェリオが登場。待望の人気キャラクターの出番に、SNSでは歓喜の声が相次いだ。フェリオは第3話から本格的に物語へ加わる重要人物として描かれている。

「フェリオ〜〜〜〜！！！！！」

「フェリオ登場待ってましたー」

「さあ、フェリオ登場で盛り上がってきた！」

「CV松岡禎丞がヤバい」キャスティングにも反響

フェリオを演じる松岡禎丞の演技にも注目が集まった。放送前から期待の声が上がっていたが、実際にキャラクターが動き、声が付いたことでSNSはさらに盛り上がりを見せた。

「フェリオは松岡さん…！めちゃたのしみ」

「フェリオが喋ってCVが松岡さんなの本当にヤバいな…と改めて思う」

「フェリオ松岡くんきたーーー！」

登場早々、多くの視聴者を惹きつけたフェリオ。今後の活躍を期待する声も多く、第3話で一気に人気を伸ばしたキャラクターとなった。

RPG感あふれる冒険と3人の絆も好評

今回はプレセアのもとで武器作りのための特殊鉱物を探す旅が描かれた。光、海、風の3人の関係性が深まり、RPGのような冒険要素を楽しむ視聴者も多かった。

「RPG感あって観てて楽しいのと、三人の絆が深まって良い回だった！」

「仮の武器なのに抜刀シーン綺麗すぎたし、モコナがいちいち可愛くて困った」

「令和の新作アニメなのにデフォルメの仕方がバリバリ90年代で見ていてすごく安心する……」

「昔のギャグそのまま入れてくれるの嬉しい」

現代のアニメーション技術でありながら、原作や旧アニメの雰囲気を残した演出も好評。懐かしさと新しさのバランスを評価する声が寄せられた。

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