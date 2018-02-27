「松岡禎丞」の最新情報・話題まとめ
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2018年08月29日(水)
「モブサイコ100」伊藤節生がパーソナリティ務めるラジオ、初回ゲストは櫻井孝宏
コミック 08/29 12:00
2018年08月27日(月)
「ベルまま。」追加キャストに松岡禎丞＆加隈亜衣、ED主題歌のリリイベも決定
コミック 08/27 18:00
「劇場版 のんのんびより」2週目来場者特典に、あっと描き下ろしマンガ
コミック 08/27 17:52
2018年08月10日(金)
「ソードアート・オンライン」第3期、本編尺1時間の第1話を世界7カ国で上映
コミック 08/10 11:34
TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』、ティザービジュアルや設定画を公開
アニメ 08/10 02:37
2018年08月09日(木)
アニメ「盾の勇者の成り上がり」に石川界人、瀬戸麻沙美、松岡禎丞ら出演
コミック 08/09 18:00
2018年07月13日(金)
「デビルズライン」松岡禎丞、石川由依、木村良平ら登壇のイベントが12月に
コミック 07/13 18:00
2018年07月06日(金)
「最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。」全13話を1枚に収めたBD発売
コミック 07/06 00:00
2018年06月20日(水)
「ダイヤのA」オールスターイベント、逢坂良太や島崎信長ら出演者13名を発表
コミック 06/20 18:07
2018年06月13日(水)
「Free!DF」岩鳶高校新キャラ役に阿部敦、松岡禎丞、広橋涼！EDはSTYLE FIVE
コミック 06/13 17:01
2018年05月23日(水)
「弱ペダ」4期イベント新ビジュアルで坂道が桃太郎に、BD/DVD BOX1巻は本日発売
コミック 05/23 22:24
2018年05月16日(水)
「デビルズライン」BD/DVD BOXに松岡禎丞や花田陵らのオーディオコメンタリー
コミック 05/16 22:30
2018年04月16日(月)
ハライチ岩井のラジオに松岡禎丞がゲスト出演、声優人生の転機やBL作品の裏話も
コミック 04/16 15:25
ハライチ岩井勇気「TBSラジオが岩井を欲してる(笑)」-新番組を語る
芸能 04/16 10:00
2018年03月30日(金)
「デビルズライン」上映会、木村良平が松岡禎丞の座長ぶりに太鼓判
コミック 03/30 23:52
2018年03月24日(土)
恋愛ゲーム「恋愛幕末カレシ」アニメ化！中村悠一らゲーム版キャストで
コミック 03/24 10:00
2018年03月23日(金)
アニメ「デビルズライン」宮野真守のEDも聴ける第2弾PV、蒼井翔太らコメントも
コミック 03/23 20:00
2018年03月21日(水)
TVアニメ『ありすorありす』、公式PV公開！追加キャストに鈴木愛奈
アニメ 03/21 18:00
2018年03月10日(土)
TVアニメ『サンリオ男子』、最終回アフレコ時の集合写真を公開
アニメ 03/10 22:30
2018年02月28日(水)
TVアニメ『デビルズライン』、キービジュアルや第1弾PVなど最新情報を公開
アニメ 02/28 22:55
2018年02月27日(火)
TVアニメ『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』、追加キャストなど最新情報
アニメ 02/27 18:25
「美男高校地球防衛部」に緑川光、鳥海浩輔、松岡禎丞、江口拓也、安元洋貴出演
コミック 02/27 12:43
2018年02月18日(日)
「ゴブリンスレイヤー」TVアニメ化！梅原裕一郎、小倉唯らドラマCDキャスト続投
コミック 02/18 23:45
2018年02月05日(月)
アニメ「弱虫ペダル」イベント、総北に加えて箱学と京伏のキャストも出演
コミック 02/05 18:00
2018年01月24日(水)
アニメ「デビルズライン」つかさ＆安斎登場のPV公開、OPは蒼井翔太が担当
コミック 01/24 20:50
2018年01月13日(土)
映画『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』、ファン感謝イベントが開催決定
アニメ 01/13 00:19
2017年12月28日(木)
ゲーム「テンカウント」佐藤拓也がワンコ系研修医、松岡禎丞が控えめ編集者に
コミック 12/28 22:00
2017年12月14日(木)
「弱虫ペダル」チーム総北6人がバンド結成！アニメ4期のEDに決定
コミック 12/14 18:30
2017年12月07日(木)
「博多豚骨ラーメンズ」中洲背景のキービジュアル、PV第2弾、キャラ絵が公開
コミック 12/07 14:43
2017年12月01日(金)
「ダイヤのA」オーケストラライブに、櫻井孝宏と浅沼晋太郎も出演決定
コミック 12/01 13:55
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