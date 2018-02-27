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「松岡禎丞」の最新情報・話題まとめ

アイムエンタープライズ所属。男性。1986年9月17日生まれ。北海道出身。趣味は歌唱・創作料理・スノーボード・ジョギング・散歩。主な出演作品はアニメ『弱虫ペダル』(青八木一)、『アイドルマスター SideM』(御手洗翔太)、『虹色デイズ』(羽柴夏樹)、『つばさとホタル』(飛鷹顕)、『ソードアート・オンライン』(キリト)、『食戟のソーマ』(幸平創真)、『グランクレスト戦記』(モレーノ・ドルトゥス)、『冴えない彼女の育てかた』(安芸倫也)、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』(ベル・クラネル)、『DAYS』(風間陣)、『ダイヤのＡ』(金丸信二)、『オオカミ少女と黒王子』(神谷望)など。

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