TVアニメ『魔法騎士レイアース』第2話「伝説の始まり」が10月14日に放送された。第2話では、獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が伝説の魔法騎士としての使命を知り、本格的な冒険へと踏み出す姿が描かれた。放送後のSNSではモコナの登場や光の魔法、アルシオーネとの戦いなどに多くの反響が寄せられている。

※以下、一部放送内容のネタバレを含む場合があります。

モコナの登場に歓喜「可愛すぎてキュン死」

今回の放送で大きな反響を集めたのが、モコナの登場だった。

SNSでは、

モコナ役の菊池美香さんの可愛い声にとても癒されました

モコナが可愛すぎてキュン死してました

モコナだぁーー！！！！

といった声が相次ぎ、その愛らしい姿に魅了された視聴者が続出した。

光の「炎の矢」に注目集まる

第2話では、アルシオーネとの戦いの中で光が魔法を発動する場面も描かれた。

これに対しSNSでは、

光、海、風を追ってきたアルシオーネをまさか光が魔法で撃退するとは

光の「炎の矢」でアルシオーネを撃退するシーンで魔法騎士の力や魔法が規格外なのがよく理解できる描写になってるなあ。

といいった反応が。また、

やっぱり光ちゃんが本当に本当にかっこよくて可愛くて動物に優しいところも素敵

と、主人公・光の魅力を改めて実感したという声も見られた。

アルシオーネに同情する声も

一方、敵キャラクターのアルシオーネについても話題となった。それはリメイクならではの内容で……

今見るとアルシオーネは特におばさん感しない。あれぐらいでおばさん呼びはかわいそう。

アルシオーネがおばさんと言われていて、なんか胸がギュッとした笑

平成版を子どもとして視聴していた時にはなんとも思わなかったシーンが、大人になって見るとまた違った感想を抱くこともあるようだ。

「平成初期感がたまらない」世界観や音楽への感想

作品全体については、

リメイクされても溢れ出る平成初期感、思わずにやけちゃうねww

梶浦由記 サウンドがたまらねぇぜ

ゆずれない願いは挿入歌って書かれてた通り1話だけでしたね

第2話も面白かった〜

思ったよりもじっくり話やってくれてるなぁ……

といった声が投稿され、懐かしさと新しさが共存する作品の雰囲気を楽しむファンの様子がうかがえた。

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