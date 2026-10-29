10月23日に公開された劇場版『進撃の巨人』。すでに話題を集めている本作ですが、その魅力を最大限に味わうなら4DX上映がおすすめ。ただし、酔い止めやレインコートが必要になるかも……!?

劇場版『#進撃の巨人』前編 ～紅蓮の弓矢～ ･━･･━･･━･ㅤ𝗙𝗘𝗘𝗟 𝗜𝗧 𝗜𝗡 𝟰𝗗𝗫ㅤ･━･･━･･━･ ㅤ #4DX 劇場で大ヒット上映中‼ ㅤ 🔽上映劇場 https://t.co/ldRfTSMuM5 @anime_shingeki https://t.co/Z81gz7deuq — SCREENX・4DX・ULTRA 4DX【公式】 (@4DX_JAPAN) October 25, 2026

激しく揺れる座席、勢いよく吹き出す水しぶき、シアター全体を包み込むミスト……。もはや映画鑑賞というより絶叫系アトラクション。思わず声が出そうになるほどの迫力です。

この光景に、「なにこれ?どちゃくそおもろそうやん」「今まで見たことない風が出てるwww」「レインコート着るしかないんか?」「前の人のポップコーン飛んで口に入りそう」「ポップコーン飛んでくってwww」「酔いそう…でも劇場に心臓を捧げよ!」といった反応が。想像以上の激しさに、驚きと期待の声が続々と寄せられ、執筆時点までに3.4万ものいいねを獲得しています。

調査兵団の戦いや巨人との激闘を、まるでその場にいるかのような臨場感で体験できること間違いなしの4DX上映。ぜひ、酔い止めと“心臓”を準備して劇場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。