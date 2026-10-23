名画の黒猫を連れて帰れるキーホルダーに、椿柄のリボンが華やかなベレー帽――竹久夢二の作品やデザインは、ミュージアムグッズになっても魅力たっぷり。東京・竹橋の東京国立近代美術館で開催中の「竹久夢二 時代を創る表現者」で、展覧会オリジナルグッズの注目アイテムをチェックしてきました。

《黒船屋》の黒猫を、手のひらに!

まず目を奪われるのが、夢二の最高傑作と名高い《黒船屋》に描かれた黒猫をモチーフにした「黒猫キーホルダー」（3,300円）。女性の腕に抱かれていた黒猫が、ふわふわのぬいぐるみに。高さは約14cmで、手に持つと、長いしっぽがくるんと伸びています。「黒船屋」の文字をあしらったタグまで!

名画のモチーフをバッグに付けて持ち歩ける、猫好きにも刺さりそうな一品です。

椿柄のリボンが主役! レトロかわいいベレー帽

「ベレー帽」（13,200円）は、千代紙［大椿］をあしらった大ぶりのリボンが印象的。落ち着いた色の帽子に、赤い椿と濃紺の葉が映えています。

リボンはぐるりと帽子を飾り、横から見ても華やか。夢二の図案を秋冬ファッションに取り入れるのも楽しそうですね。

お土産には、パッケージも楽しいお菓子を

お土産に選びやすいのが「麻布かりんと」（各702円）。《黒船屋》と千代紙「蔓草」（港屋版）の2種類のパッケージが用意されています。

《黒船屋》は作品を大きく配したデザインで、「蔓草」は、赤い実と青い葉の模様が袋を彩ります。名画かレトロ図案か……どちらを選ぶか迷ってしまいそう。

大文字飴本舗の「おはじきキャンディ」（648円）も発見! 《黒船屋》と展覧会名をあしらったパッケージに、赤いひもを結んだ姿がかわいらしい一品。展覧会の記念に、気軽に選べるお土産です。

名画を飾る、持ち歩く。アクリルグッズも

「台座つきアクリルキーホルダー」（825円）は、持ち歩くだけでなく、立てて飾ることもできるアイテム。《黒船屋》の女性と黒猫が、小さなサイズでも存在感を放っています。バッグに付けたり、机に飾ったりと、お気に入りの作品を身近に楽しめます。

京都・上羽絵惣とのコラボアイテム「胡粉ネイル＆爪ヤスリセット」（2,420円）も注目です。《黒船屋》をラベルにあしらったネイルと、椿柄の爪ヤスリをセットに。飾っておきたくなるパッケージで、指先のおしゃれにも夢二の世界を取り入れられます。

約500点の作品を手元で楽しめる、公式図録も

展覧会の余韻をじっくり楽しみたいなら、ぜひ「展覧会公式図録」（3,500円）を。B5変形判・336ページの一冊に、本展の出品作品約500点をカラー図版とともに収録。《黒船屋》を配した表紙だけでなく、裏表紙や背表紙、袖にも夢二作品をあしらった装幀です。コラムや論考も収められ、会場で気になった作品や夢二の仕事を、帰宅後にじっくり読み返せます。

黒猫を連れて歩く、椿柄を身につける、お気に入りの女性像を飾る。鑑賞した作品を暮らしの中でも楽しめる、夢二展のオリジナルグッズ。展覧会とあわせて、売り場でもお気に入りを探してみてください。

※価格はすべて税込。商品は欠品・完売となる場合があります。