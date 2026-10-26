くら寿司は、VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」とのコラボキャンペーンを10月30日から全国の店舗で開催する。コラボは今回で第3弾となる。

今回登場するのは、「咎人」の剣持刀也と伏見ガク、「リトテツ」の宇佐美リトと佐伯イッテツ、「おうとう」の周央サンゴと東堂コハク。各ユニットのライバーが好きな食べ物やイメージカラーを取り入れた、期間限定メニューが販売される。

ラインナップは、剣持と伏見の好物である寿司、タルタルソース、カレーを組み合わせた「咎人のえびカレータルタル」(230円)、ユーリンチーとナッツを組み合わせた「リトテツのユーリンチー寿司」(230円)、桃をテーマにした「おうとうのピーチマンゴーフラッペ」(400円)の3品。いずれも10月30日から11月26日まで販売され、いずれも持ち帰りには対応しない。

また、店内の皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れてゲームに挑戦する「ビッくらポン！®」には、コラボ限定景品が登場する。寿司メニューをイメージした衣装のライバーをデザインした「マーカーチャーム」、撮り下ろしビジュアルを使用した「缶バッジ」、学生服姿で部活動を楽しむ様子をあしらった「消しゴム」が用意される。各アイテムは全6種で、実施期間は10月30日から11月26日まで。なくなり次第終了となる。

マーカーチャーム

バッジ

消しゴム

税込2500円の会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施。第1弾では、10月30日から「A3クリアポスター」全6種を合計先着30万人に配布する。第2弾は11月13日からで、「2WAYおでかけコースター」全4種を合計先着30万人にプレゼントする。いずれも数量限定で、持ち帰りの会計も対象となる。

A3クリアポスター

2WAYおでかけコースター

さらに、10月30日から11月26日までの期間中、税込2500円以上のレシートを応募フォームに登録すると、抽選で10人に先着プレゼントグッズと「ビッくらポン！®」景品のコンプリートセットが当たる「にじさんじ レシート応募キャンペーン」も行われる。