「ボンボンドロップシール」公式Xは10月26日、Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーション商品「Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシール」について、10月26日18:00より2次抽選販売の応募受付を開始した。

🎀 お知らせ 🎀 本日18:00より、 Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシールの 2次抽選販売の応募受付を開始します🍏✨ クーリア公式オンラインストアにて、 4種1セットで抽選販売いたします💚 ⏰応募期間 10/26（月）18:00～10/29（木）17:59 ※先着順ではございません。 詳細はこちら 🔗 https://t.co/XmOjQqdmUe #MrsGREENAPPLE #MGA #ボンボンドロップシール #ボンドロ — ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) October 26, 2026

今回登場するのは、Mrs. GREEN APPLEをモチーフにした「グリーン」「ミュージック」「パーティー」「クラシック」の4種類。メンバーをデザインしたシールをはじめ、さまざまなモチーフが1枚に詰め込まれている。

価格は4種1セット2,640円、送料350円。クーリア公式オンラインストアでは4種1セットで抽選販売され、応募期間は10月26日18時から10月29日17時59分までとなる。先着順ではない。