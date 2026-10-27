「ボンボンドロップシール」公式Xは10月26日、Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーション商品「Mrs. GREEN APPLE × ボンボンドロップシール」について、10月26日18:00より2次抽選販売の応募受付を開始した。

今回登場するのは、Mrs. GREEN APPLEをモチーフにした「グリーン」「ミュージック」「パーティー」「クラシック」の4種類。メンバーをデザインしたシールをはじめ、さまざまなモチーフが1枚に詰め込まれている。

価格は4種1セット2,640円、送料350円。クーリア公式オンラインストアでは4種1セットで抽選販売され、応募期間は10月26日18時から10月29日17時59分までとなる。先着順ではない。