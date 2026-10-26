豆柴のうに(オス・7才)とゴールデンレトリバーのおから(メス・5才)の成長日記からスタートしたYouTubeチャンネル「豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから UNI&OKARA」。2024年にご主人に娘さん(ほのちゃん)が誕生し、さらに今年の夏には、茶トラの子猫・栗まんじゅう(くり)と、茶白の子猫・栗きんとん(とん)も加わって、以前にも増して賑やかな動画が配信されています。

そんな4匹とほのちゃんの日常から、今回は、おやつタイムをご紹介。まるで人間の子どものように振る舞う姿に注目です!

今日もみんな元気いっぱい。ソファの上では、うにと遊ぼうとするほのちゃんと、ほのちゃんと遊びたいとんの姿が(笑)。

おからと一緒に寝そべりたいうにととん

すると今度はみんなでおからの元へ。とんは、おからと一緒に寝そべりたいようで、スリスリ。一方、元気なうにはおからと遊びたい! そして、ほのちゃんはうにと遊びたい!

うにと遊びたいほのちゃん

なかなか相思相愛にならないほのちゃんと3匹をよそ目に、茶トラのくりは、窓辺のベッドでのんびりしています。しかし、ほのちゃんがボールを投げると……

ほのちゃんが投げたボールに飛びつくくりとん

とんに続いて、くりも駆け寄ってきました! ボールが好きなんですね。動画には、その後もみんなでわちゃわちゃ過ごす様子が……。

一通り遊んだところで、そろそろおやつの時間? みんな「まだかな～」とお待ちかねです。

そして、いよいよおやつタイムになると、我先にと椅子に座ったおからと、ほのちゃんと椅子をシェアするうに。この座り方といい、「今日のおやつは何かな～?」という表情といい、もはや人間の子どものようです(笑)。

おやつが見えると……

おやつを見て大興奮のほのちゃんたち

この表情。今日のおやつは、ほのちゃんの大好物のとうもろこし。おからも好きみたいで、舌を大きくペロッと出しています。ちなみに、くりととんは食べることができないのだとか。

とうもろこしにかぶりつくおから

ほのちゃんの掛け声で「いただきます!」をすると、とうもろこしにかぶりつくほのちゃん。芯を誤飲すると危険なので、おからにはパパが持って回してあげ、うにには、ママが芯からはずして食べさせてあげることに。みんな見事な食べっぷりです!

とうもろこしを上手に食べる

美味しそう～

すでに2本を食べ終え、うにのとうもろこしを見つめるおから。とそこへ、くりがやって来ました。あまりに美味しそうに食べるのを見て、とうもろこしに興味津々。ほのちゃんは、くりに取られまいと、うにと自分のとうもろこしを手で隠しています。かわいいですね。

くりもテーブルの上に

この後、おからは3本目をもらってご満悦。喜ぶおからの姿に、ほのちゃんも嬉しそうです。

ほのぼのおやつタイム

今回も仲良し3兄妹の様子にほっこり。フォロワーからは、「おからちゃん とうもろこし食べるの上手!」「食べ終わった後も何かを期待してる食いしん坊なおから、可愛い」「それぞれ好き勝手なのに何故かチームワークが素晴らしい!」「ニャンズもワンズも ほのチャンもみ-んな可愛いすぎるぅぅう」「可愛いいほのちやんファミリー見れて嬉しい」などの声が寄せられ、10月23日時点で52万回再生を記録しています。

人も犬も猫もみんなが主役のほのちゃんファミリー。まるで本当の兄妹のように寄り添いながら過ごす姿に、今回もたくさんの癒やしをもらいました。これからも、みんなの成長が楽しみですね。