お笑い芸人のジミー大西が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相告白】制御不能!? 天才芸人･ジミー大西の信じられない驚愕伝説を大暴露!」に出演。明石家さんまの運転手を務めていた頃のエピソードを明かした。

明石家さんま

明石家さんまの運転手だったジミー大西、タモリから聞いた近道を実践

さんまの運転手を務めていた頃について振り返るなか、ジミーは、さんまが結婚して引っ越したことで、移動に時間がかかるようになったと回顧。そんな中、その近くに住んでいたタモリから近道を教えてもらう機会があり、その道を使えば「30～40分は早くなると思う」と言われたという。

ジミーは教わった日の夜に車で道順を確認。翌日、さんまを乗せ、「今日はタモリ師匠に教えてもらった近道がありますんで、それを今日はやりますんで任してください」と自信満々に伝え、出発した。

しかし、前夜に道順を確認した際と、翌朝では景色が違って見えたそうで、ジミーは「あれ、なんかちょっと景色が違うな」と困惑。それでも教わった道順を思い出しながら運転を続けたものの、途中で道が分からなくなってしまったそうだ。

そして、ようやく見覚えのある場所に到着し、ジミーがさんまに「若、着きました」と報告。すると、さんまから「あっ、そう。これ、俺の家や」「悪いけど、俺の家やねん」と返されたという。このさんまの返答の仕方を聞き、関根勤は「そこがすごいな。『お前ふざけんな!』じゃないんだよな。カッコいいなあ!」と感嘆の声を上げた。

さらに、この出来事が原因で、さんまは『森田一義アワー 笑っていいとも!』(フジテレビ系)の生放送に遅刻してしまうことに。さんまは車内から番組スタッフに遅れることを連絡し、「内容は詳しくは本番で言うわ」と説明。そして、自身のコーナーには間に合ったさんまは、この出来事を話して笑いに変えていたという。

また、ジミーが「タモリ師匠も自分が(近道を)教えたもんだから、カッカカッカ笑って。『ジミーちゃんやったね』って言われて」と明かすと、関根も大笑いしていた。