全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、ISUフィギュアスケートグランプリシリーズ第1戦フランス大会(アンジェ：10/23-10/25)へ協賛する。

グランプリシリーズは全6大会からなるISU(国際スケート連盟)公認の国際大会。出場選手はシリーズのうち、2大会に出場し、上位6位までのトップスケーターが、シリーズチャンピオンを決するファイナルに出場する。ダイナムは、氷上という厳しい条件の中で、完璧な演技を追求し果敢に挑戦する選手たちの姿勢に共感し、2014年シーズンよりフィギュアスケートをサポートしている。

ダイナムは、今後も世界中に夢と感動を与えるスポーツの発展を応援していくとしている。





写真は2025年10月に行われた第1戦フランス大会

＜開催日程＞

【協賛大会】第1戦 フランス大会(開催都市：アンジェ)

【大会日程】2026年10月23日(金)～25日(日)

【放送予定】

10/24(土) 午後1:30～(テレビ朝日(関東地区))

・女子ショートプログラム

10/25(日) 午後1:55～(テレビ朝日(全国ネット))

・男子ショートプログラム、女子フリープログラム

10/25(日) 深夜1:55～2:55(テレビ朝日(関東地区))

・男子フリープログラム



【出場選手】

男子：三浦佳生、山本草太、ミハイル・シャイドロフ

女子：中井亜美、住吉りをん、青木祐奈