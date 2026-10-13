絶望系アニソンシンガー・ReoNaの新曲「Wake Me Up」が、『パチスロ ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』に搭載されることが決定。さらに、本楽曲が11月2日(月)0時より各音楽配信サービスにて配信開始となることも発表された。

■「Wake Me Up (ウェイクミーアップ)」

作詞：ハヤシケイ(LIVE LAB.)

作曲：毛蟹(LIVE LAB.)

編曲：荒幡亮平

・配信日：2026年11月2日(月) 0時

・タイアップ：『パチスロ ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』搭載楽曲

・配信リンク：後日公開予定

ReoNaは2018年4月、TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、プレデビュー。同作はReoNaのアーティスト活動の原点ともいえる作品であり、その後も『ソードアート・オンライン』シリーズの数々の楽曲を担当してきた。

新曲「Wake Me Up」は、10月3日(土)よりスタートしたコンサートホールツアー「ReoNa Concert Tour 2026 “De -静脈-”」初日のステージで初披露された楽曲。ReoNaと縁の深い『ガンゲイル・オンライン』との新たなつながりとなる一曲が、11月2日(月)より配信される。

また、ReoNaは2027年2月3日(水)に、自身初となるアニメ・ゲームソングのベストアルバム【ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM 『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』】を２タイトル（全5形態）同時リリースすることが決定している。

さらに、2027年3月6日(土)・7日(日)には、自身過去最大規模となる【ReoNa ANIME & GAME スーパーベストコンサート “ハロー、アンハッピー”at ぴあアリーナMM】を開催する。

10月からは「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」で全国を巡り、2027年2月3日(水)には、これまで歌ってきたアニメ・ゲームソングを収めた初のベストアルバムをリリース。そして3月6日(土)・7日(日)には、その“お歌”を携えて、自身過去最大規模となるぴあアリーナMM 2daysへと向かう。初のベストアルバムから、2027年3月のぴあアリーナMM 2daysへ。デビュー9年目を歩むReoNaの今後の展開にも注目したい。

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