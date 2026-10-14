サミーネットワークスが運営する無料パチンコ・パチスロアプリ『777Real(スリーセブンリアル)』は、2026年9月19日(土)・9月20日(日)の2日間、長野県佐久市「駒場公園」にて開催されたアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」に協賛するとともに、ブースを出展した。

『777Real』は、人気アニメとのタイアップ機種を含む100機種以上のパチンコ・パチスロを無料で楽しめるスマートフォン向けアプリ。『777Real』ブースでは、ミニゲームアプリを通してパチスロが遊べる「777Real体験会」や、ナガノアニエラフェスタ2026限定グッズ・アーティストのサイン入りグッズが当たる「スマートボールチャレンジ」が実施されたほか、サイン入り色紙が当たるX投稿プレゼントキャンペーンが開催された。

また、出展を記念してゲーム内でも限定イベントを開催し、会場で初めて『777Real』を知った人はもちろん、フェスに来場できなかった人にもゲームを通じてナガノアニエラフェスタ2026の盛り上がりを伝えた。

今後も『777Real』は、イベント出展などを通じて、より多くの人にパチンコ・パチスロの楽しさをゲームという形で届けていくとしている。

■777Real体験会

「777Real体験会」では、『777Real』内で配信中の『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦』、『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』、『スマスロ 東京リベンジャーズ』の3機種を体験機種として用意。多くの人が機種ごとに設定されたミッションに挑戦し、参加者には『777Real』オリジナルステッカーを、ミッションをクリアされた人には『777Real』でしか手に入らないオリジナルグッズを含む豪華景品がプレゼントされた。

【対象機種】

①スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

②スマスロ 北斗の拳 転生の章2

③スマスロ 東京リベンジャーズ

■スマートボールチャレンジ 実施レポート

サミーオリジナルスマートボールを使用したミニゲームにも多くの人が挑戦。獲得した合計点数に応じて、ナガノアニエラフェスタ2026出演アーティストのサイン入りグッズや、ナガノアニエラフェスタ2026のグッズ詰め合わせなどの景品がプレゼントされた。

チャレンジは、『777Real』で使用できるゲーム内通貨「ヴァルス」を購入した人を対象に実施し、購入されたヴァルスは、『777Real』にてパチンコ・パチスロゲームが有利になる「最高設定券」「激甘ぐるぐる券」などの設定系アイテムを購入できるため、ナガノアニエラフェスタ2026限定のゲーム内イベントでも活用された。

■777Real×ナガノアニエラフェスタ2026 ゲーム内イベント

ナガノアニエラフェスタ2026の出展を記念して、『777Real』では「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」、「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」、「スマスロ 東京リベンジャーズ」を対象としたゲーム内イベントが開催された。

対象機種をプレイしてミッションを達成すると、ナガノアニエラフェスタ2026出演アーティストのサイン入りグッズの抽選に応募できる内容で、21,762名の応募を集めた。

【景品一覧】

①ナガノアニエラフェスタ2026出演アーティスト集合サイン入りTシャツ

※一部アーティストのサインは含まれない場合がある。

②ZAQサイン入りTシャツ

③相羽あいなサイン入りロングTシャツ

サインしたZAQ、相羽あいなが、会場にて『777Real』ブースに立ち寄った様子は『777Real』公式X(＠777Realofficial)にてチェックできる。