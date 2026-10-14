キスケが運営する「KIT」(愛媛県松山市)は、2026年10月1日(木)から31日(土)までの期間、ハロウィンイベント「KISUKE HALLOWEEN 2026」を開催。期間中は、ミッションに挑戦するビンゴ企画やハロウィン限定ガチャが実施される。

さらに、10月24日(土)・25日(日)・31日(土)には、お菓子まきや大ビンゴ大会などを開催。ハロウィン当日の10月31日(土)は、仮装コンテストとチーム対抗の仮装ボウリング大会を行われるなど、子どもから大人まで楽しめるプログラムが展開される。

■仮装コンテスト

開催日：2026年10月31日(土)

時間：10:30受付開始／11:00開演

定員：60名(先着順)

参加費：小学生以上2,000円／未就学児1,000円

参加特典：コンテスト終了後、17:00までKIT・KIT PLAY遊び放題

■チーム対抗の仮装ボウリング大会

開催日：2026年10月31日(土)

時間：17:30受付開始／18:00スタート

定員：20チーム(先着順)

参加費：1人2,000円(2ゲーム)

参加特典：ソフトクリームまたはアルコール／大会終了後、22:00までKIT・KIT PLAY遊び放題

期間中は、親子で参加できるハロウィン企画を展開

ミッションをクリアすると、お菓子のプレゼントとハロウィン限定ガチャを楽しめるほか、ガチャにはオリジナルのめじるしチャームが登場する。

■ミッションビンゴ・ハロウィンガチャ

期間：10月1日(木)～31日(土)

時間：10:00～17:00

参加費：100円

■お菓子まき

小学生までの子どもを対象に、ボウリングエリアでお菓子まきを実施。

開催日時：10月24日(土)13:00～

会場：ボウリングエリア中央DJブース前

対象：小学生まで

参加費：無料

■ハロウィン ストライクチャレンジ

10分間でストライクを目指すボウリング企画。ストライク達成者にはプチプレゼントを用意。

開催日時：10月24日(土)14:00～

会場：ボウリングエリア

参加費：無料

■ハロウィン大ビンゴ大会

おもちゃやギフトカードなどの景品を用意したビンゴ大会。

開催日時：10月25日(日)・31日(土)各日15:00～

会場：KIT PLAY内

参加費：300円

■ハロウィンピニャータ

お菓子の入ったくす玉を棒でたたいて割る、参加型イベント。

開催日時：10月31日(土)13:00～

会場：ボウリングエリア中央DJブース前

参加費：200円

■ハロウィンペイント

子どもの顔にハロウィンのペイントを施す。

開催日時：10月31日(土)10:00～16:00(予定)

会場：DJブース横

参加費：無料

「KISUKE HALLOWEEN 2026」開催概要

期間：2026年10月1日(木)～31日(土)

会場：KIT・KIT PLAY(愛媛県松山市)

運営：キスケ

料金：各イベントの案内を確認。表示価格はすべて税込。

各詳細は公式サイトにて。