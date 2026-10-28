HANAが新たなるフェーズへ、7カ月ぶり新曲「Slidin」サプライズリリース決定

7人組ガールズグループHANAが、新曲「Slidin」を10月29日（木）に配信リリースすることが決定。併せてソロアーティスト写真も公開となった。

今年3月にリリースした「Bad Girl」以来、約7カ月ぶりとなる待望のリリースとなる新曲「Slidin」は、デビュー2年目での初のリリースとなり、新たなるフェーズへの突入を予感させる楽曲。楽曲の制作にはプロデューサーちゃんみなを筆頭に、「NON STOP」も手掛けたJIGG、Ricky Rickyも参加した。「自分らしく、自由でいたい」「自分の時間は、自分のもの」。そんな7人の”誰にも縛られない自由なマインド”を、少し挑発的な”Bad Girl”の遊び心とともに描いた極上のR&Bナンバーとなっている。

配信ジャケット写真も同時に初解禁となった。本ジャケットは、メンバーのMAHINAによって描き下ろされたもの。デコルテを文字通り滑り落ちるタイトルと、心臓に刻まれながらもどこか可愛げのある「はな」の二文字が印象的な、らしさあふれる作品となった。

また、「Slidin」のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveが10月28日（水）からスタート。プリオーダーでは100名様に当たるオリジナルジャケット写真ステッカーが用意されている。

＜リリース情報＞

HANA

「Slidin」

10月29日（木）リリース

https://hana-brave.lnk.to/Slidin

プリオーダーURL https://hana-brave.lnk.to/Slidin/itunes

応募URL https://hana-brave.lnk.to/DmRySsEh

応募期間 2026/10/28（水）0:00～2026/10/28（水）23:59まで

特典 抽選で100名様に「Slidin」オリジナルジャケット写真ステッカーをプレゼント

※詳細はHANA Official HPを確認ください（https://hana.b-rave.tokyo/）

「Slidin」Pre-add/Pre-saveはコチラ https://hana-brave.lnk.to/Slidin/presavepreadd

HP：https://hana.b-rave.tokyo