TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』などを手がける演出家・プロデューサーの藤井健太郎氏が、Netflix公式ポッドキャスト『ポッドフリックス -秘密の発信局-』にゲスト出演。これまでに考えたものの、実現できなかった企画を明かした。

タバコを栽培して「番組コラボタバコ」を販売

MCのこたけ正義感から「どうしても映像化できなかったものはありますか?」と尋ねられた藤井氏は、「ありますよ。いっぱいあります」と回答。その一つが、番組内でタバコを栽培する企画だった。

「『DASH村』みたいな感じで、番組でタバコを作るというのをやりたかったんです。タバコを育てて、番組コラボタバコみたいなのを出すという」

日本テレビ系『ザ!鉄腕!DASH!!』の「DASH村」のように、栽培から商品化までを番組で追う構想だったが、タバコの栽培や製造をめぐる法的な問題があり、実現しなかったという。

家電を持って走り、最後まで持っていたものを獲得

続いて紹介したのは、家電製品を使ったレース企画。参加者はさまざまな家電製品を抱えてスタート。1位でゴールすれば持っている家電をすべてもらえるものの、「最初いっぱい持って走るんですけど、負けそうになるからみんな捨てていく」という展開が予想されに、こたけは、欲しいものを手放してでも勝利を目指すという構造に興味を示した。

しかし、勝負が白熱した場面で家電を放り投げるような行動が生じれば、製品を壊しかねない。かといって、丁寧に置いていては企画の面白さが失われてしまう。こうした事情から、地上波で実現するのは難しいと考えたという。

「旦那をこっそり太らせる対決」も断念

さらに藤井氏は、「旦那をこっそり太らせる対決」という企画も披露した。妻たちが夫に知らせず体重を増やそうとし、1カ月後に最も太っていた人が勝ちになるというものだ。

こたけはアイデアの面白さに反応したが、藤井氏は「人に健康を害するようなことを、本人の意図しないところでやるのはダメということです」ということで、実現しなかったという。

こうした企画会議について、「最初のアイデアを出すときは、みんなシンプルに大喜利大会になっています」とのこと。企画の細部を詰める段階になると現実的な検討が必要になるものの、最初は実現の可否にとらわれず、面白い発想を出し合うことを大切にしていると明かした。