俳優で20th Centuryの井ノ原快彦が、13日にYouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画に出演。長年共演した俳優・渡瀬恒彦さんとの思い出を振り返り、渡瀬さんを通じて伝えられた渡哲也さんの言葉や、撮影現場でのエピソードを明かした。

渡瀬恒彦

井ノ原快彦、渡哲也さんからの言葉「今でも忘れない」

この日の動画では、井ノ原が出演したテレビ朝日のドラマ『警視庁捜査一課9係』についてトークを展開。もともと幼少期は「警察官になりたかった」という井ノ原は、「『西部警察』に憧れて。カーチェイスしてショットガンをぶっ放して(笑)。あれが芸能の僕のなかのいちばん最初の記憶」と振り返る。

その後、芸能界に入った井ノ原は『警視庁捜査一課9係』で夢だった刑事役を演じ、さらに同作で『西部警察』で主演を務めた渡哲也さんの実弟・渡瀬さんと共演。「渡瀬さんと渡さんは、お互いの(出演作の)第1話を見終わったら電話をするっていうのが恒例だったそう」と、渡・渡瀬兄弟のエピソードを紹介し、続けて「今でも忘れないですけど、(『警視庁捜査一課9係』)第1話のときに、渡瀬さんが『兄貴(渡さん)が、“あの若ぇのおもしれぇな”って言ってたぞ』と言ってくださった」と明かした。

その後、話題は渡瀬さんの撮影現場での姿へ。井ノ原は「僕は(渡瀬さんが)怖いと思ったのは1回ぐらいしかない」といいつつも、「いらっしゃると本当にピリッとなるんです」と回顧。渡瀬さんが現場にいるだけで空気が引き締まったという。井ノ原によると、渡瀬さんが現場で「ちゃんとしろ!」と声を上げると、緩んだ空気が一変。全員が素早く準備に取りかかったそう。

しかし、渡瀬さんはその直後、普段通りの口調で井ノ原に「イノッチの現場ってこうやって怒鳴る人いるの?」と尋ねてきたといい、井ノ原が「いや、いないですね」と答えると、渡瀬さんは「あ、そうか」と返答。井ノ原は「多分わざとやっているんだろうな」と推測していた。

そんな渡瀬の空気づくりのおかげで、撮影現場の進行はかなりスムーズだったそうで「現場がとにかく早く終わるんです。めっちゃ早い」と説明。夜までかかる予定だった撮影が昼間に終わることもあったといい、「この20年、明るいうちに帰っている」と話した。