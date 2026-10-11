タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【赤裸々告白】意識しないで言っちゃってるかも!? 早見優が言われて頭に来た禁句ワードを大暴露」に出演。ゴルフ場で初対面の人物から言われた言葉に腹を立てたエピソードを明かした。

関根勤

関根勤が嫌いな“ある言葉”「ナンセンスだなと思ってたんですよ」

動画中、早見優が関根について、「ゴルフの話で、初めて私、関根さんがすっごい怒ったっていう話を前に伺った」と切り出し、「何事にも怒らない関根さんが、『あ、ここで怒るんだ』と思って」と水を向ける場面が。

すると関根は、「僕ね、非科学的なことが嫌いなんですよ」と説明。撮影中に雨が降ると延期になることもあり、誰かのせいにして気持ちを和らげようとするなかで、若いスタッフに「お前が雨男だろ」「こないだも雨だったろ」といった言葉が向けられることがあるという。

関根は「そんなわけないじゃん」「雨男がいたら、砂漠ないもん」と話し、「僕、そうやってイジめんのが嫌いで」「ナンセンスだなと思ってたんですよ」と自身の考えを改めて提示する。

そして、そんな関根が、ゴルフ場を訪れた際のこと。雨が降るなか、ロッカーで初対面の人物と顔を合わせ、「あいにくの雨ですね」と挨拶を交わしたところ、その人物から「関根さん、雨男じゃないですか」と言われたという。

この言葉に関根は「もうカチンと来て。初対面だろ、お前!」と当時の心境を告白。「仲いいやつが言うんだったら、『おいおいおい』って言えるけどさ」と続け、「(ロッカーの扉を)もうめちゃくちゃ音立てて閉めましたよ」「『そんなわけないでしょ』って」と振り返っていた。