タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【赤裸々告白】意識しないで言っちゃってるかも!? 早見優が言われて頭に来た禁句ワードを大暴露」に出演。ゴルフ場で初対面の人物から言われた言葉に腹を立てたエピソードを明かした。

関根勤

関根勤

関根勤が嫌いな“ある言葉”「ナンセンスだなと思ってたんですよ」

動画中、早見優が関根について、「ゴルフの話で、初めて私、関根さんがすっごい怒ったっていう話を前に伺った」と切り出し、「何事にも怒らない関根さんが、『あ、ここで怒るんだ』と思って」と水を向ける場面が。

すると関根は、「僕ね、非科学的なことが嫌いなんですよ」と説明。撮影中に雨が降ると延期になることもあり、誰かのせいにして気持ちを和らげようとするなかで、若いスタッフに「お前が雨男だろ」「こないだも雨だったろ」といった言葉が向けられることがあるという。

関根は「そんなわけないじゃん」「雨男がいたら、砂漠ないもん」と話し、「僕、そうやってイジめんのが嫌いで」「ナンセンスだなと思ってたんですよ」と自身の考えを改めて提示する。

そして、そんな関根が、ゴルフ場を訪れた際のこと。雨が降るなか、ロッカーで初対面の人物と顔を合わせ、「あいにくの雨ですね」と挨拶を交わしたところ、その人物から「関根さん、雨男じゃないですか」と言われたという。

この言葉に関根は「もうカチンと来て。初対面だろ、お前!」と当時の心境を告白。「仲いいやつが言うんだったら、『おいおいおい』って言えるけどさ」と続け、「(ロッカーの扉を)もうめちゃくちゃ音立てて閉めましたよ」「『そんなわけないでしょ』って」と振り返っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
Mリーグ、複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」とコラボ！Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー開催
美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
関連画像をもっと見る