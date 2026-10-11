タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【赤裸々告白】意識しないで言っちゃってるかも!? 早見優が言われて頭に来た禁句ワードを大暴露」に出演。ゴルフ場で初対面の人物から言われた言葉に腹を立てたエピソードを明かした。
関根勤が嫌いな“ある言葉”「ナンセンスだなと思ってたんですよ」
動画中、早見優が関根について、「ゴルフの話で、初めて私、関根さんがすっごい怒ったっていう話を前に伺った」と切り出し、「何事にも怒らない関根さんが、『あ、ここで怒るんだ』と思って」と水を向ける場面が。
すると関根は、「僕ね、非科学的なことが嫌いなんですよ」と説明。撮影中に雨が降ると延期になることもあり、誰かのせいにして気持ちを和らげようとするなかで、若いスタッフに「お前が雨男だろ」「こないだも雨だったろ」といった言葉が向けられることがあるという。
関根は「そんなわけないじゃん」「雨男がいたら、砂漠ないもん」と話し、「僕、そうやってイジめんのが嫌いで」「ナンセンスだなと思ってたんですよ」と自身の考えを改めて提示する。
そして、そんな関根が、ゴルフ場を訪れた際のこと。雨が降るなか、ロッカーで初対面の人物と顔を合わせ、「あいにくの雨ですね」と挨拶を交わしたところ、その人物から「関根さん、雨男じゃないですか」と言われたという。
この言葉に関根は「もうカチンと来て。初対面だろ、お前!」と当時の心境を告白。「仲いいやつが言うんだったら、『おいおいおい』って言えるけどさ」と続け、「(ロッカーの扉を)もうめちゃくちゃ音立てて閉めましたよ」「『そんなわけないでしょ』って」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。