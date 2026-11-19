TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』(毎週水曜22:00～)の演出を手がける藤井健太郎氏が、Netflix公式ポッドキャスト『ポッドフリックス -秘密の発信局-』にゲスト出演。クロちゃん(安田大サーカス)を起用した恋愛企画が生まれた経緯を明かした。

クロちゃん

「フューチャークロちゃん」で見つけた新たな可能性

『水曜日のダウンタウン』の恋愛リアリティショー風企画「モンスターハウス」について、MCのこたけ正義感から制作のきっかけを尋ねられた藤井氏は「クロちゃんが割と恋愛体質だなというのは、そのちょっと前の企画で分かっていたんです」と明かした。

そのきっかけとなったのが「フューチャークロちゃん」。この企画は、クロちゃんの未来に起きる出来事がSNSに投稿されるというもの。藤井氏は、企画中にクロちゃんが女性を強く好きになったことで、当初想定していたストーリーを変更したという。

藤井氏は「恋愛軸の話にちょっと変えて、後半をやったんです。クロちゃんと恋愛の組み合わせは脈ありだなとなったんです」と説明。こうして、クロちゃんの恋愛感情そのものを番組の面白さにつなげる発想が生まれた。

「モンスターハウス」で恋愛リアリティーショーに挑戦

そこから発展したのが、恋愛リアリティーショーを模した「モンスターハウス」だった。藤井氏は「クロちゃんを入れたら面白いな」と考え、若い男女が共同生活を送る空間にクロちゃんを参加させるという企画を実現した。

現在ではクロちゃんの恋愛模様は『水曜日のダウンタウン』を代表する企画の一つになっているが、その出発点には、別の企画で生まれた想定外の恋愛感情があった。藤井氏は、自身の作品づくりについて、最初からすべての展開を決めるのではなく、実際に起きた出来事から面白さを見いだすことも大切にしていると語った。

今回、Netflixで制作した『HONEY TRAP』では、クロちゃんが仕掛け人として参加することが最初から決まっていたと説明。クロちゃんとの新たな取り組みについても明かした。