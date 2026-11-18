元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【巨人新体制の狙いとは?】二岡氏が巨人復帰、平石氏も入閣! 新コーチ陣の人事に隠された意図を巨人OBデーブが徹底解説!」に出演。二岡智宏氏の巨人復帰について、自身の見解を語った。

デーブ大久保氏が二岡智宏氏の巨人復帰について語る

巨人の新体制を話題に挙げた大久保氏は、二岡氏が打撃コーチとして復帰することに言及。以前の退団について、「退団の仕方でいうと、はっきり言ったらもうクビでしたね。俺の見立てでは」と推察する。

その上で、二岡氏の人柄について「実直で、真っすぐな男」と評価。過去に自身が二岡氏から率直な言葉をかけられたことを振り返り、「はっきり言える男なんだなって」と印象を語った。

そして、二岡氏が再び巨人に戻ることについて、「二岡の性格上ね、もう二度と巨人なんか帰らないと思ったはずなんですよ。もういいって。冗談じゃねえって。そんな切り方すんのかって。じゃあ俺が何したんだって」と、退団当時の二岡氏の心境を想像。

続けて、「ところが、もう松井監督のこの偉大さですよね」と話し、「二岡さんが戻るってことでね、もう松井監督が声かけたとしか思えないですね。球団からじゃない」「もう松井自身が『帰ってきてくれ』『一緒にやろうじゃないか』っていうのを言って、戻るというね」と推察した。

さらに、「もう二度とって思ったところに松井監督が『やろう』ってなった。この男のロマン。素晴らしいですよね」としみじみと語っていた。