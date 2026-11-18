元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【巨人新体制の狙いとは?】二岡氏が巨人復帰、平石氏も入閣! 新コーチ陣の人事に隠された意図を巨人OBデーブが徹底解説!」に出演。二岡智宏氏の巨人復帰について、自身の見解を語った。
デーブ大久保氏が二岡智宏氏の巨人復帰について語る
巨人の新体制を話題に挙げた大久保氏は、二岡氏が打撃コーチとして復帰することに言及。以前の退団について、「退団の仕方でいうと、はっきり言ったらもうクビでしたね。俺の見立てでは」と推察する。
その上で、二岡氏の人柄について「実直で、真っすぐな男」と評価。過去に自身が二岡氏から率直な言葉をかけられたことを振り返り、「はっきり言える男なんだなって」と印象を語った。
そして、二岡氏が再び巨人に戻ることについて、「二岡の性格上ね、もう二度と巨人なんか帰らないと思ったはずなんですよ。もういいって。冗談じゃねえって。そんな切り方すんのかって。じゃあ俺が何したんだって」と、退団当時の二岡氏の心境を想像。
続けて、「ところが、もう松井監督のこの偉大さですよね」と話し、「二岡さんが戻るってことでね、もう松井監督が声かけたとしか思えないですね。球団からじゃない」「もう松井自身が『帰ってきてくれ』『一緒にやろうじゃないか』っていうのを言って、戻るというね」と推察した。
さらに、「もう二度とって思ったところに松井監督が『やろう』ってなった。この男のロマン。素晴らしいですよね」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。