「いつも頼もしい旦那が泣いている姿を見て、なぜかキュンとしました」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が15日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。夫の“意外な一面”を明かしたリスナーのエピソードに心を震わせた。

吉田仁人

“真剣に家庭に向き合うこと”「人間関係って……」

この日の放送では、夫と出会って10年目だというリスナーのお便りを紹介。「一昨日、旦那が泣いたところをはじめて見た」と切り出し、「いつもふざけておもしろい旦那なので、泣いたときに“うわ～! ウソ泣き! ”と思った。“なんで泣くんだよ～! ”と肩をポンと叩いたらガチ泣きしてた」と回想。実は、子供に関する悩みがあるといい、「それを見て、私まで泣けてきて、2人で号泣した」と打ち明けた。

夫が号泣している姿をはじめて目にし、「いつも頼もしい旦那が泣いている姿を見て、なぜかキュンとした」というリスナー。「子供のことを、泣くぐらい真剣に考えてくれるなんて、いい人と結婚したなぁ……と思った。旦那、“爆裂愛してる。一生一緒にいたいっしょ! ”」とM!LKの楽曲にからめて締めくくると、吉田は、「すごい素敵。本当に……。これは絶対に素敵」と感激した様子だった。

続けて、吉田は、「真剣に自分の家庭に向き合う」ことについて、「夫婦でも、見えなくなる瞬間がさ。“本当に? 私のほうが思ってない? ”とか。そういうかけ違いの最初みたいなのがあったりするわけじゃない? 人間関係ってそうじゃん」と吐露。「そのなかで、一緒に同じタイミングで泣くことができたり。そういうのは、やっぱり絆につながる」と真剣に語り、「素敵ね。いい話だね。なんかすごく心が浄化された気がしますね」としみじみつぶやいていた。